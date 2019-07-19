Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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S&P подтвердило суверенные рейтинги России «BBB-/BBB» со «стабильным» прогнозом

Финмаркет04:57

В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России

РИА Новости01:21

S&P, скорее всего, сохранит статус-кво по суверенному рейтингу России

ПРАЙМ18 июля в 17:18

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Коммерсантъвчера в 18:10

Минфин позитивно оценил решение агентства S&P о сохранении кредитного рейтинга России

ТАССвчера в 18:10

S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом

RT на русскомвчера в 18:18

S&P улучшило прогноз по рейтингу ЮниКредит Банка

Банки.ру18 июля в 10:17
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Политика

МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 11:19
Кино

Netflix показал двухминутный тизер первого сезона «Ведьмака»

Обновлено вчера в 18:23
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Космос

Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня

Обновлено в 09:14
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вернуть пиву, которое в 2011 году приравняли к алкогольному напитку, самостоятельный статус.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь Монику

Певица Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения свою младшую дочь Монику. Вчера, 19 июля, девочке исполнилось уже восемь лет.
Обновлено в 07:47
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Культура

Собачка говорит «гав»: Бузова записала странное видео

Обновлено в 07:38
Экономика

Международные соревнования по рафтингу пройдут на Горном Алтае в 2023-2024 годах

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай, планируется, что международный чемпионат будет проведен на Горном Алтае в 2023-2024 годах.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»

Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Единоборства

Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом

Обновлено в 03:43
Общество

В США шесть человек погибли из-за жары

Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Политика

Из «китовой тюрьмы» выпустят косаток до конца лета — Минприроды

Обновлено в 12:26
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Здоровье

Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок

По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденные болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено вчера в 17:04
Транспорт

Движение электричек задерживается на Ленинградском направлении ОЖД

Движение пригородных поездов задерживается на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за неисправности контактной сети в районе станции Подсолнечной.
Обновлено в 09:30
Энергетика

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика

В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин

Президента РФ в аэропорту Магнитогорска встретили полпред Николай Цуканов и глава Челябинской области Алексей Текслер.
Обновлено вчера в 13:22
Кино

Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма

Обновлено в 11:24
Кино

Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг

Обновлено в 10:32
Армия и оружие

«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57

Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Футбол

Ибрагимович грубо послал тренера «Лос-Анджелеса»

«Гэлакси» выиграл со счетом 3:2. По окончании матча шведский форвард послал тренера вратарей Зака Абделя — тот был недоволен игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из моментов.
Обновлено в 04:40
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