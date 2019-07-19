Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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Политика
МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero
Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 11:19
Кино
Netflix показал двухминутный тизер первого сезона «Ведьмака»
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Космос
Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня
Обновлено в 09:14
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вернуть пиву, которое в 2011 году приравняли к алкогольному напитку, самостоятельный статус.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь Монику
Певица Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения свою младшую дочь Монику. Вчера, 19 июля, девочке исполнилось уже восемь лет.
Обновлено в 07:47
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Культура
Собачка говорит «гав»: Бузова записала странное видео
Обновлено в 07:38
Экономика
Международные соревнования по рафтингу пройдут на Горном Алтае в 2023-2024 годах
Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай, планируется, что международный чемпионат будет проведен на Горном Алтае в 2023-2024 годах.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Общество
В США шесть человек погибли из-за жары
Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденные болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено вчера в 17:04
Транспорт
Движение электричек задерживается на Ленинградском направлении ОЖД
Движение пригородных поездов задерживается на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за неисправности контактной сети в районе станции Подсолнечной.
Обновлено в 09:30
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика
В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин
Президента РФ в аэропорту Магнитогорска встретили полпред Николай Цуканов и глава Челябинской области Алексей Текслер.
Обновлено вчера в 13:22
Кино
Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Футбол
Ибрагимович грубо послал тренера «Лос-Анджелеса»
«Гэлакси» выиграл со счетом 3:2. По окончании матча шведский форвард послал тренера вратарей Зака Абделя — тот был недоволен игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из моментов.
Обновлено в 04:40