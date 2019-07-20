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Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Армия и оружие Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.

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Политика В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.

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Политика Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.

Гаджеты Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.

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Политика Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате» ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.

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Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

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