Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ 18:10

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России

РИА Новости18:48

S&P улучшило прогноз по рейтингу ЮниКредит Банка

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Финмаркет09:16

S&P оставил российский рейтинг без изменений

РБК18:23
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
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Иран заявил о захвате британского танкера

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Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
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На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
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Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга

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Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
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Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
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Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
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Армия и оружие

Военная полиция ЦВО доставила 10 тонн гуманитарных грузов в Тулун

Военная полиция ЦВО оказала помощь в доставке гуманитарных грузов в город Тулун.
Обновлено в 13:43
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

Обновлено в 13:24
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 22:22
Политика

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Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург

В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
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В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
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Происшествия

Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге

Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Политика

Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате»

ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.
Обновлено в 06:50
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Политика

Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России

Украина ввела специальные пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 18 июля на личной странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
Авто

Продажи китайского автопроизводителя SAIC снизятся впервые за 14 лет

Годовые продажи крупнейшего китайского автопроизводителя Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) снизятся впервые с 2006 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:48
Технологии

Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing

Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
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Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток

Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
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Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Экономика

Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 06:09
Политика

СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
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