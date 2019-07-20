Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено в 21:13
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено в 16:11
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:42
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие
Военная полиция ЦВО доставила 10 тонн гуманитарных грузов в Тулун
Военная полиция ЦВО оказала помощь в доставке гуманитарных грузов в город Тулун.
Обновлено в 13:43
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 22:22
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Политика
Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате»
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Политика
Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России
Украина ввела специальные пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 18 июля на личной странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Продажи китайского автопроизводителя SAIC снизятся впервые за 14 лет
Годовые продажи крупнейшего китайского автопроизводителя Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) снизятся впервые с 2006 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:48
Технологии
Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing
Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Экономика
Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 06:09
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06