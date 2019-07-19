Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Коммерсантъвчера в 18:10

В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России

РИА Новости01:21

S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом

RT на русскомвчера в 18:18

S&P подтвердило суверенные рейтинги России «BBB-/BBB» со «стабильным» прогнозом

Финмаркет04:57

Минфин позитивно оценил решение агентства S&P о сохранении кредитного рейтинга России

ТАССвчера в 18:10

S&P, скорее всего, сохранит статус-кво по суверенному рейтингу России

ПРАЙМ18 июля в 17:18

S&P улучшило прогноз по рейтингу ЮниКредит Банка

Банки.ру18 июля в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:49, Вашингтон
Происшествия

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 01:26
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Жена рассказала о состоянии умирающего экс-футболиста «Зенита»

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей

Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин рассказал о своем президентстве

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
Обновлено в 05:00
Политика

Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области

Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество

Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Политика

«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Технологии

Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну

Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 06:36
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено вчера в 08:50
Здоровье

Врачи предупредили об опасности детокс-диет для здоровья

Медики считают, что популярные в России детокс-диеты несут угрозу человеческому здоровью.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Израиль начал угрожать России в Сирии

В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Общество

В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров

Дымка от лесных пожаров вновь вернулась в Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:32
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Наука

Airbus представил концепт «пернатого» пассажирского самолета

Авиастроительный концерн Airbus представил концепт регионального пассажирского самолета Bird of Prey, элементы конструкции которого напоминают части тела хищных птиц.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Амурской области девять человек пострадали в ДТП

В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Единоборства

Российский боксер Дадашев перенес трепанацию черепа

Обновлено в 05:12
Экономика

Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза

По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.
Обновлено вчера в 11:38
Игры

На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands

Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне

Полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых по делу об изнасиловании молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения

Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары

Пригожин отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива.
Обновлено в 04:47
Политика

В Москве пройдет митинг за допуск на выборы

В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Хоккей

Контрольный матч. «Адмирал» проиграл «Ермаку»

Обновлено в 06:10
Главное