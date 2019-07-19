Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 01:26
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Жена рассказала о состоянии умирающего экс-футболиста «Зенита»
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин рассказал о своем президентстве
Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
Обновлено в 05:00
Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Технологии
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 06:36
Политика
Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина
Обновлено вчера в 08:50
Здоровье
Врачи предупредили об опасности детокс-диет для здоровья
Медики считают, что популярные в России детокс-диеты несут угрозу человеческому здоровью.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Израиль начал угрожать России в Сирии
В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Общество
В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров
Дымка от лесных пожаров вновь вернулась в Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:32
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Наука
Airbus представил концепт «пернатого» пассажирского самолета
Авиастроительный концерн Airbus представил концепт регионального пассажирского самолета Bird of Prey, элементы конструкции которого напоминают части тела хищных птиц.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП
В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Единоборства
Российский боксер Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 05:12
Экономика
Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза
По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.
Обновлено вчера в 11:38
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне
Полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых по делу об изнасиловании молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения
Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары
Пригожин отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива.
Обновлено в 04:47
Политика
В Москве пройдет митинг за допуск на выборы
В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Хоккей
Контрольный матч. «Адмирал» проиграл «Ермаку»
Обновлено в 06:10