Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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S&P подтвердило суверенные рейтинги России «BBB-/BBB» со «стабильным» прогнозом

Финмаркет04:57

В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России

РИА Новости01:21

S&P, скорее всего, сохранит статус-кво по суверенному рейтингу России

ПРАЙМ18 июля в 17:18

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Коммерсантъвчера в 18:10

Минфин позитивно оценил решение агентства S&P о сохранении кредитного рейтинга России

ТАССвчера в 18:10

S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом

RT на русскомвчера в 18:18

S&P улучшило прогноз по рейтингу ЮниКредит Банка

Банки.ру18 июля в 10:17
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Экономика

В России станет больше безработных предпенсионного возраста

В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Гаджеты

Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной

Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество

На месте бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге может появиться арт-объект

Обновлено в 15:39
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Происшествия

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Общество

Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Общество

Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Вайнах» проиграл «Алании» в Кубке России

В матче 1/256 финала Кубка России Вайнах из Шали дома проиграл Алании 1:3. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу владикавказцев.
Обновлено в 11:35
Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Общество

В Коломне стартует велофестиваль Summer Velo Cup 2019

Благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup 2019 стартует в подмосковном городском округе Коломна, участники смогут преодолеть дистанции длиной в 90, 50 и 30 километров.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Общество

В США из-за жары погибли шесть человек

Аномально жаркая погода стала причиной гибели по меньшей мере шести человек в разных штатах США.
Обновлено в 14:21
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Экономика

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года

Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
Обновлено вчера в 11:58
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Недвижимость

В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке

Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.
Обновлено вчера в 00:06
Гаджеты

Коммерческая печать OLED-панелей начнется в 2020 году

Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне

Обновлено в 13:53
Футбол

«Чайка» вырвала победу у «Балтики», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»

«Чайка» на выезде с минимальным счетом обыграла «Балтику» — 1:0. Единственный гол на 86-й минуте игры забил нападающий «Чайки» Александр Подбельцев.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
Технологии

США могут запретить Huawei приобретать американские патенты

В свою очередь представители китайской компании уже прокомментировали новый закон, отметив, что он может привести к негативным для Америки последствиям.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Общество

Противники ЛГБТ в Грузии устроили застолье во время сбора подписей

Противники ЛГБТ во время своей акции организовали большое застолье и угощали всех, кто согласился расписаться под их петицией.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Общество

Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России

Обновлено в 13:51
Путешествия

Россияне назвали самые комфортные для отдыха европейские страны

За Швейцарию, как самую комфортную страну Старого Света, проголосовали 18% опрошенных.
Обновлено в 11:35
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