Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

Гаджеты Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.

Политика В «Слуге народа» определились с председателем будущей Рады Приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва по итогам досрочных выборов 21 июля является глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, рассказали РБК три собеседника, близких к избирательному штабу партии.

Кино Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак» Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Политика В Москве проходит митинг по выборам в Мосгордуму Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили агентству, что власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации.

Происшествия Луценко сообщил о «горячих версиях» убийства Шеремета Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета допрошены и проверены десятки тысяч человек.

Общество Авиашоу смотрели 100 000 липчан Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.

Политика Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Общество Врач оценил состаривающее приложение FaceApp Врач-гериатр, занимающийся лечением болезней преклонного возраста, Валерий Новоселов раскритиковал приложение FaceApp, которое показывает, как человек будет выглядеть в старости.

Общество Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.

Армия и оружие В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.

Политика Турция и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35 Госсекретарь США Майкл Помпео и глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, а также американских истребителей F35.

Авто Chevrolet презентовал родстер Corvette C8 Американский производитель Chevrolet провел презентацию гоночного родстера Corvette со складной крышей вместо съемной центральной секции.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.

Политика Путин поблагодарил Медведчука за гуманитарную деятельность Президент России Владимир Путин поблагодарил Виктора Медведчука, главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" за деятельность по освобождению удерживаемых лиц.

Происшествия Ребенок, пострадавший в ДТП с бензовозом под Калининградом, умер Трехмесячный ребенок, пострадавший в аварии с участием микроавтобуса и бензовоза, скончался в больнице, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Калининградской области.

Общество Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.

Музыка Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС Гости мероприятия исполнили любимую песню вышедшего на связь космонавта Алексея Овчинина «Трава у дома» группы «Земляне».

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.