Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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Происшествия
Двое подмосковных следователей задержаны за получение взятки
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, следователей подозревают в том, что они получили взятку за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.
Обновлено в 04:42
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Игры
В Anno 1800 появятся затонувшие сокровища и водолазы
Ubisoft назвала дату релиза первого крупного дополнения к исторической стратегии Anno 1800.
Обновлено в 06:48
Политика
Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Космос
Подборка постеров NASA о космическом туризме будущего
Исследуй подлёдную жизнь!Земля, твой космический оазис, где дышится легко, а воздух бесплатный!Само собой, на другие планеты пока никто не летает, но получилось очень здорово.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество
Битва тортов началась в Парке Горького
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Здоровье
Британка узнала, что у нее рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
Минобороны Франции создаст подразделение из писателей-фантастов
Агентство оборонных инновации Франции, являющееся частью Минобороны, планирует создать группу по прогнозированию угроз будущего – в нее войдут писатели-фантасты и футурологи.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о расходах российских звёзд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов шоу-бизнеса.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Авто
Названы 5 транспортных экспонатов военных выставок
Журналисты побывали выставках MILEX–2019 и «Армия-2019» и выбрали самые интересные транспортные средства.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Спорт
Александр Мальцев: наконец мы сделали золотой дубль
Обновлено в 06:35
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Происшествия
14-летняя школьница угнала машину в Чите
Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка.
Обновлено в 05:41
Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Технологии
Скоро 3DMark позволит тестировать эффективность Variable-Rate Shading
Вначале аналогичную технологию продвигала NVIDIA под именем Adaptive Shading — она позволяет снизить нагрузку при просчёте периферийных объектов и зон с помощью снижения точности проводимых вычислений.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Коммерческая печать OLED-панелей начнется в 2020 году
Обновлено в 05:01
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено вчера в 02:57