Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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S&P подтвердило суверенные рейтинги России «BBB-/BBB» со «стабильным» прогнозом

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S&P, скорее всего, сохранит статус-кво по суверенному рейтингу России

ПРАЙМ18 июля в 17:18

S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом

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ТАССвчера в 18:10

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S&P улучшило прогноз по рейтингу ЮниКредит Банка

Банки.ру18 июля в 10:17
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Происшествия

Двое подмосковных следователей задержаны за получение взятки

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, следователей подозревают в том, что они получили взятку за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.
Обновлено в 04:42
Политика

Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Игры

В Anno 1800 появятся затонувшие сокровища и водолазы

Ubisoft назвала дату релиза первого крупного дополнения к исторической стратегии Anno 1800.
Обновлено в 06:48
Политика

Путин заявил о единстве России и Украины

Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Единоборства

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Обновлено в 04:24
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Обновлено вчера в 14:09
Космос

Подборка постеров NASA о космическом туризме будущего

Исследуй подлёдную жизнь!Земля, твой космический оазис, где дышится легко, а воздух бесплатный!Само собой, на другие планеты пока никто не летает, но получилось очень здорово.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество

Битва тортов началась в Парке Горького

Обновлено в 06:42
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака

Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Здоровье

Британка узнала, что у нее рак благодаря бокалу вина

Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

Минобороны Франции создаст подразделение из писателей-фантастов

Агентство оборонных инновации Франции, являющееся частью Минобороны, планирует создать группу по прогнозированию угроз будущего – в нее войдут писатели-фантасты и футурологи.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о расходах российских звёзд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов шоу-бизнеса.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета

Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Авто

Названы 5 транспортных экспонатов военных выставок

Журналисты побывали выставках MILEX–2019 и «Армия-2019» и выбрали самые интересные транспортные средства.
Обновлено в 06:57
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Культура

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера

«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Спорт

Александр Мальцев: наконец мы сделали золотой дубль

Обновлено в 06:35
Общество

Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей

По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Происшествия

14-летняя школьница угнала машину в Чите

Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка.
Обновлено в 05:41
Политика

Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Технологии

Скоро 3DMark позволит тестировать эффективность Variable-Rate Shading

Вначале аналогичную технологию продвигала NVIDIA под именем Adaptive Shading — она позволяет снизить нагрузку при просчёте периферийных объектов и зон с помощью снижения точности проводимых вычислений.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Коммерческая печать OLED-панелей начнется в 2020 году

Обновлено в 05:01
Общество

Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей

Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Космос

50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

Обновлено в 00:48
Космос

OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи

Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено вчера в 02:57
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