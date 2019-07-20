Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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Политика
Команда задержанного Ираном британского танкера останется на борту
Экипаж британского нефтеналивного танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе, будет оставаться на борту судна, пока проводится расследование.
Обновлено в 02:36
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Технологии
В Чехии начали запускать второй энергоблок АЭС «Дукованы»
Процесс запуска второго энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начался в пятницу после его внеплановой остановки 24 июня в связи с обнаруженными проблемами на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Иржи Бездек.
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Митинг за допуск к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов пройдет сегодня на проспекте Сахарова
Организаторы призывают поддержать оппозиционных политиков, кому отказали в регистрации.
Обновлено вчера в 19:03
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Защитник молодежной сборной Хорватии пополнил «Лилль»
Защитник «Хайдука» Домагой Брадарич перешел в «Лилль». 19-летний футболист подписал контракт на пять лет.
Обновлено в 02:34
Происшествия
На Калининской АЭС подключен один из энергоблоков
Обновлено 18 июля в 14:15
Авто
Автомобили Jaguar Land Rover получат детали из пластиковых отходов
Jaguar Land Rover начнет собирать автомобили из пластиковых отходов.
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Алана Мамаева намекнула на «свиданку» с мужем в колонии
Алана Мамаева и Дарья Валитова (супруга футболиста Александра Кокорина) посетили исправительную колонию № 4, где отбывают наказание их мужья.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Рудова похвасталась идеальной фигурой в белоснежном купальнике
Актриса Наталья Рудова в Instagram поделилась снимком, на котором она в белоснежном достаточно откровенном купальнике.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Новый Kia KX1 обошел по продажам Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой
Правоохранительные органы задержали у здания Верховной Рады жителя Полтавы с гранатой.
Обновлено вчера в 15:33
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Врачи рассказали о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
Обновлено вчера в 01:32
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие
Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено 18 июля в 06:27
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги
Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке
Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.
Обновлено в 01:18
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Единоборства
Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя
В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.
Обновлено в 02:36