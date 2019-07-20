Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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