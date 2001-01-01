Экономика

S&P отозвало рейтинги Запсибкомбанка по просьбе эмитентаТАСС 14:36

Долгосрочный кредитный рейтинг банка установлен на уровне "BB+", а краткосрочный - на уровне "B" на момент отзыва. Прогноз по рейтингам Запсибкомбанка был "позитивным". В январе банк ВТБ стал владельцем 71,8% акций тюменского Западно-Сибирского коммерческого банка.
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S&P отозвало рейтинги Запсибкомбанка по просьбе эмитента

ТАСС14:36

S&P отозвало рейтинги у Запсибкомбанк а по его просьбе

Банки.ру13:42
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Общество

В России упростили порядок оформления наследства

С 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Два человека погибли при опрокидывании катера в Черном море

При опрокидывании прогулочного судна в 100 метрах от берега Черного моря погибли два человека.
Обновлено в 13:16
Авто

В Омске почти на 5% выросла доля иномарок

Поскольку в столице в общей сложности числится около 3,7 млн легковых автомобилей, то доля иномарок в парке составляет почти 84%.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля

Обновлено в 07:50
Политика

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга

Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Авто

«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась

Обновлено в 12:57
Армия и оружие

22 новобранца из Калининграда отправятся служить в научные роты

Для прохождения военной службы по призыву в научных ротах были отобраны 22 молодых человека, проживающих на территории Калининградской области.
Обновлено 03 июля в 10:47
Политика

США отреагировали на российские ограничения против Грузии

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, что ограничения, которые вводит Россия против Грузии в сфере авиаперевозок и туризма, являются «непропорциональными», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Политика

Путин посмертно наградил моряков-подводников

Обновлено в 05:29
Происшествия

Сбежавшая с миллионами рублей кассирша доставлена в Уфу

Луиза Хайруллина, старший кассир одного из филиалов Россельхозбанка в Салавате, накануне вечером была задержана в арендованной квартире в Казани, куда она с мужем и дочерьми уехала после похищения более чем 24 миллионов рублей.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено в 09:14
Общество

В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи

Члены Совета Федерации Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев внесли в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи.
Обновлено в 11:08
Общество

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Футбол

СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»

Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:17
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Политика

Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина

Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Гаджеты

Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung»

Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).
Обновлено в 11:00
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей

Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Общество

AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности

Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".
Обновлено в 06:21
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Один из крупнейших банков Уральского федерального округа, расположенный в Тюмени. Ряд выходцев из банка занимают высокие государственные и муниципальные должности в Тюменской области. Обладает статусом Principal Member в международных платёжных системах VISA и MasterCard.
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