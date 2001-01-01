Экономика
S&P отозвало рейтинги Запсибкомбанка по просьбе эмитентаТАСС 14:36
Долгосрочный кредитный рейтинг банка установлен на уровне "BB+", а краткосрочный - на уровне "B" на момент отзыва. Прогноз по рейтингам Запсибкомбанка был "позитивным". В январе банк ВТБ стал владельцем 71,8% акций тюменского Западно-Сибирского коммерческого банка.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
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Футбол
СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»
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Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
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Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина
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