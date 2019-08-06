Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииВедомости 09:37
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету
Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
Обновлено в 06:29
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano
Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.
Обновлено в 11:48
Политика
Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве
Обновлено в 14:54
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Более половины россиян опасаются ядерной войны
Чуть более половины граждан России опасаются наступления ядерной войны, выяснил ВЦИОМ.
Обновлено в 10:49
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Технологии
Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G
Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Авто
Wolf Racing выпустит семь особенных Ford Mustang GT
Мустанг Wolf Racing станет очень мощным. В основу проекта лег европейский Mustang GT, оснащенный 5,0-литровым V8.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране
Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.
Обновлено в 13:47
Происшествия
По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело
Обновлено в 08:31
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Обновлено в 08:05
Общество
Минобрнауки предлагает снизить требования к оценке эффективности вузов
Министерство науки и высшего образования РФ предлагает внести изменения в перечень показателей эффективности деятельности университетов и снизить требования к оценке вузов, но учреждения Москвы и Санкт-Петербурга будут оценивать жестче, чем других регионов.
Обновлено в 12:32
Теннис
Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Политика
Япония почтила молчанием память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В Японии состоялась мемориальная церемония в память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая ровно 74 года назад унесла жизни десятков тысяч людей.
Обновлено в 02:05
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Общество
Дом Гитлера в Австрии будет реконструирован
Обновлено в 09:19
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в районной больнице Одесской области.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Экономика
Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФ
Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
Обновлено в 05:21