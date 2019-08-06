Экономика

S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииВедомости 09:37

Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
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Рейтинговые агентства оценили влияние новых санкций США на Россию

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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
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Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
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Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
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Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
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Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране

Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.
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По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело

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Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово

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Министерство науки и высшего образования РФ предлагает внести изменения в перечень показателей эффективности деятельности университетов и снизить требования к оценке вузов, но учреждения Москвы и Санкт-Петербурга будут оценивать жестче, чем других регионов.
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Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
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Япония почтила молчанием память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

В Японии состоялась мемориальная церемония в память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая ровно 74 года назад унесла жизни десятков тысяч людей.
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Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
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Дом Гитлера в Австрии будет реконструирован

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Два человека погибли из-за взрыва гранаты в районной больнице Одесской области.
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