Экономика
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность РоссииРоссийская газета 14:10
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
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Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Экономика
Акции «Уралкалия» выросли на 17%
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% с открытия торгов во вторник, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
Пикап Иж-27171 «Охотник» производили в опытно-промышленном производстве «Иж-Авто».
Обновлено в 04:12
Наука
Древняя вода «состарила» литосферные плиты Земли
Обновлено в 11:17
Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Наследство Децла остается его родителям
Александр Толмацкий отец Децла ни разу не видел вдову его сына после похорон репера. Девушка забрала маленького Тони и уехала.
Обновлено в 08:46
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Общество
Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:42
Политика
США и Европа решат судьбу Венесуэлы без участия России
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA В свою очередь, Мадуро сообщил, что страна обратится в Совбез ООН из-за заявления президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Происшествия
На юге Москве два человека пострадали в конфликте со стрельбой
Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на улице Болотниковской в Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 14:34
Здоровье
«Врачи мира» призвали взять анализ крови на свинец у всех учащихся возле собора Нотр-Дам
Сотрудники НПО "Врачи мира" призвали провести анализ крови на свинец у всех учеников образовательных учреждений, расположенных возле собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар.
Обновлено в 03:09
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 12:02
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено в 11:08
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Политика
Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Певица Ирина Дубцова опубликовала редкое семейное фото с сыном
Российская певица Ирина Дубцова опубликовала в своем аккаунте Instagram семейный снимок.
Обновлено в 04:37
Политика
Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Футбол
«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу»
Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».
Обновлено в 09:48
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Уточняется, что экскурсию для Тарантино провел сам Мединский. Кроме того, компанию им составила гендиректор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено в 15:10
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21