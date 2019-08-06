Экономика
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность РоссииРоссийская газета вчера в 14:10
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
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с чего всё началось
1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей, помимо прочего запрещающего американским финансовым организациям с 26 августа участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций и предоставлять правительству РФ нерублевые займы.ТАССвчера в 08:13
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Общество
Стали известны основные причины незанятости в России
В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей
Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Саратовской области, еще двое человек пострадали. Об этом 7 августа сообщает Saratov24.tv.
Обновлено в 00:26
Хоккей
Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:02
Культура
Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы
Мексиканский кинорежиссёр, лауреат премии «Оскар» Гильермо дель Торо получил именную звезду на Аллее славы Голливуда.
Обновлено в 00:40
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено 05 августа в 19:31
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 19:17
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено вчера в 03:33
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие
В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
СК возбудил дело после пожара на складе боеприпасов под Ачинском
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие
Обновлено вчера в 14:25
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье
Обновлено вчера в 23:11
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено вчера в 16:22
Технологии
Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами
С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.
Обновлено в 00:30
Общество
«Известия»: средняя цена школьного набора в июле выросла на 2%
"Средний чек на школьный набор в июле 2019 года составил чуть более 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - говорится в публикации.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»
Обновлено 05 августа в 02:56
Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено вчера в 10:48
Авто
АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster
Компания «АвтоВАЗ» разработала конкурента популярному французскому внедорожнику Renault Duster, который получил название Lada C-Cross.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Здоровье
Минздрав РФ: в Магаданской области не хватает онкологов
РБК со ссылкой на статистический сборник Минздрава пишет, что в 9 российских регионах работают меньше 20 онкологов на всех жителей.
Обновлено вчера в 05:21
Политика
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
Обновлено в 00:41
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40