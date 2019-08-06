Экономика
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность РоссииРоссийская газета 14:10
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 11:10
Экономика
ВСС предложил обязать арендаторов лесов страховать их
Страховщики предлагают вернуться к вопросу страхования лесов и начать с арендаторов. Сегодня в аренде находится одна пятая лесов.
Обновлено в 05:50
Культура
Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации
Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.
Обновлено в 08:54
Игры
В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга
Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.
Обновлено в 16:45
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Недвижимость
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Зеленский поменял командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Спартак» покинул глава селекционной службы Аверьянов. И не только он
Московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым.
Обновлено в 16:59
Общество
Дом Гитлера в Австрии будет реконструирован
Обновлено в 09:19
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Путешествия
Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней
Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней.
Обновлено в 13:43
Технологии
Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель
В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.
Обновлено в 17:12
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Космос
Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:42
Авто
АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster
Кроссоверообразный хэтчбек Lada C-Cross базировался на той же модульной архитектуре, что и Renault Megane.
Обновлено в 15:34
Здоровье
Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье
В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах
Обновлено в 04:56
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
Молодёжная команда «Зенита» в товарищеском матче обыграла юношескую команду испанской «Барселоны», собранную из игроков не старше 19 лет.
Обновлено в 15:36
Политика
МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
Обновлено в 13:15
Финансы
Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стрит
До открытия торговой сессии в Нью-Йорке бумаги упали на 3,8% из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Болтон прокомментировал испытания ракет в КНДР
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал ракетные пуски Северной Кореи.
Обновлено в 09:56