Новый пакет санкций Госдепартамента США в отношении России, вступающий в силу 19 августа, не окажет непосредственного влияния на оценку кредитоспособности страны международным рейтинговым агентством S&P. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

с чего всё началось

Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.

S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России

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