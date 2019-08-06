Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings. Об этом говорится в сообщении S&P.

S&P не видит в новых санкциях угрозы для кредитоспособности РФ

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