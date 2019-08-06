Экономика
S&P не видит в новых санкциях угрозы для кредитоспособности РФREGNUM 08:39
Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings. Об этом говорится в сообщении S&P.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:34, Вашингтон
Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Финансы
Биткоин протестировал отметку $12000
Цель по свечным формациям находился на уровне $13207.
Обновлено в 11:40
Общество
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Футбол
Лукаку объявил бойкот «Манчестер Юнайтед»
По информации Sport Mediaset, бельгийский футболист объявил бойкот руководству английского клуба, поскольку хочет продолжить карьеру в другой команде.
Обновлено в 11:04
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Технологии
Microsoft открыла Azure Security Lab и удвоила награду за найденные уязвимости
Microsoft объявила об открытии программы Azure Security Lab и увеличении вознаграждения за найденные уязвимости по программе Online Services Bounty до $40 000.
Обновлено в 08:30
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке
Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Экономика
МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций
Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
Обновлено в 02:45
Политика
Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме
Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
Обновлено в 07:43
Происшествия
Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах
ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.
Обновлено в 08:42
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
Дуглас Сантос рассказал, что его поразило в Петербурге
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Новинка обзаведется новой светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами черного цвета, наклейками Renault Sport и красными суппортами от версии Racing Spirit limited edition.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Спорт
Валиева чисто исполнила четверной тулуп на прокатах
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала «эксклюзивный смартфон»
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза вновь продемонстрировала подписчикам папиной страницы Instagram свои таланты.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Красноярском крае сняли режим ЧС после взрыва на складе боеприпасов
Власти города Ачинска в Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после пожара и взрывов на территории военного склада боеприпасов.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Слити
Полузащитник сборной Туниса Наим Слити попал в сферу интересов московского «Динамо».
Обновлено в 10:58
Авто
Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31