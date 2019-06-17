СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валютеКоммерсантъ 05:16

ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменил евро. На 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 руб. Исходя из этого размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн руб.

с чего всё началось

Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК. Об этом стало известно по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков.

СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Шоу-бизнес Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом Российская певица Алена Свиридова показала фото подросшего сына-кадета. Исполнительница гордится своим ребенком.

Музыка Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.

Общество Худшие наряды церемонии закрытия «Кинотавра» 16 июня в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили необычное имя сына Для малыша пара выбрала необычное имя — Леон. К слову, именно так звали дедушку мальчика — отца Кирилла Сафонова.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Экономика Биткоин установил годовой рекорд Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Музыка В Москве проходят масштабные выступления военных оркестров В московских парках и скверах выступают лучшие музыкальные коллективы: суворовцы московского военно-музыкального училища, коллектив почетного караула, центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота России и многие другие.

Происшествия Суд не признал действия Рудникова и Дацышина вымогательством Суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как самоуправство, а не вымогательство.

Происшествия Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

Общество Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи "По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.

Происшествия Бари Алибасов пока находится в реанимации Музыкант и продюсер группы "На-На" 72-летний Бари Алибасов сегодня пока не переведен из реанимации в обычную палату.

Общество Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.

Политика Помпео допустил применение военной силы против Ирана США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе силовой. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Авто Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.

Происшествия Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.

Общество Генпрокуратура насчитала 50 ошибок при формировании перечня учебников Как отметили прокуроры, такое сокращение ФПУ говорит «о несоблюдении утвержденной министерством процедуры формирования федерального перечня учебников, что повлекло принятие преждевременного решения, в котором допущено более 50 фактических и технических ошибок».

Шоу-бизнес Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская похудела на 30 килограммов Певица примерила дерзкий наряд Одна из самых ярких участниц шоу "Comedy Woman" Надежда Ангарская однажды призналась журналистам, что мечтает похудеть до 48-го размера одежды.

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Футбол Агент Неймара сделал предложение «Реалу» о переходе игрока в команду Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».

Авто Введение новых правил автотюнинга отложили на год Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.