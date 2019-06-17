Экономика
СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валютеКоммерсантъ 05:16
Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК. Об этом стало известно по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков.
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с чего всё началось
ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменил евро. На 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 руб. Исходя из этого размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн руб.РБКвчера в 17:00
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