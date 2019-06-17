СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валютеКоммерсантъ 05:16

ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменил евро. На 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 руб. Исходя из этого размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн руб.

с чего всё началось

Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК. Об этом стало известно по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков.

СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Футбол Испанский тренер формально возглавит «Рубин» Докампо формально займёт должность главного тренера «Рубина», поскольку у Шаронова отсутствует соответствующая тренерская лицензия Добавим, что Докампо уже работал в «Рубине» в молодежной академии.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Авто Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в американской версии Rogue Следующим большим нововведением в Nissan X-Trail нового поколения станет имплементация следующей версии фирменной системы полуавтономного вождения ProPilot.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.

Политика В команде Зеленского рассказали о будущем администрации президента Глава администрации президента (АП) Украины Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда структуры в новый офис.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Экономика Курс биткойна вырос за неделю почти на 20% Аналитики Bloomberg писали, что позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют.

Шоу-бизнес Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Шоу-бизнес Отец Риты Дакоты впервые встретился с внучкой Заметим, еще в декабре 2018 года Рита Дакота очень сожалела, что у ее отца не было желания видеться ни с ней, ни с внучкой.

Спорт Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.

Происшествия РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Происшествия Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.

Политика Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Здоровье Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 762 Сегодня 29 человек остаются в тяжелом состоянии. Заболеваемость составляет 90 человек на 100 тысяч населения.

Происшествия Следователи начали проверять жалобы россиян Путину Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.

Общество В аэропорту Домодедово установили алкорамки Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.

Происшествия Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

Общество На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов» В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.