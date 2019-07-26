Финансы
S&P и Nasdaq снова бьют исторические рекорды на Уолл-стритREGNUM вчера в 12:57
Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индексы S&P 500 и Nasdaq установили новые исторические рекорды, 26 июля передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика
Российские дипломаты встретились с задержанными КНДР моряками
Сотрудники консульского отдела и медпункта посольства России в КНДР провели вторую встречу с экипажем российского рыболовного судна «Сянхайлинь-8», задержанного северокорейскими пограничниками 17 июля.
Обновлено в 03:20
Футбол
Молодежное первенство. «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову»
В матче 3-го тура молодежного первенства России «Тамбов» дома сыграл с московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Европа изнывает от жары: в четверг, 25 июля, столбики термометров достигли «исторического максимума» во Франции, Британии, Голландии, Германии и других европейских странах.
Обновлено 25 июля в 21:00
Авто
Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX
Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено вчера в 08:06
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Экономика
Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Фонсека хочет, чтобы Джеко остался в «Роме»
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассчитывает, что форвард Эдин Джеко продолжит карьеру в клубе, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 03:34
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Экономика
«История игрушек 4», Барби способствуют росту доходов Mattel
"История игрушек 4" стала одним из самых популярных мультфильмов года, собрав более $860 миллионов по всему миру.
Обновлено вчера в 05:47
Культура
Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров
На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 12:40