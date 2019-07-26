Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индексы S&P 500 и Nasdaq установили новые исторические рекорды, 26 июля передаёт агентство Reuters.

S&P и Nasdaq снова бьют исторические рекорды на Уолл-стрит

Политика Российские дипломаты встретились с задержанными КНДР моряками Сотрудники консульского отдела и медпункта посольства России в КНДР провели вторую встречу с экипажем российского рыболовного судна «Сянхайлинь-8», задержанного северокорейскими пограничниками 17 июля.

Футбол Молодежное первенство. «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову» В матче 3-го тура молодежного первенства России «Тамбов» дома сыграл с московским «Спартаком».

Общество Жара в Европе побила все рекорды Европа изнывает от жары: в четверг, 25 июля, столбики термометров достигли «исторического максимума» во Франции, Британии, Голландии, Германии и других европейских странах.

Авто Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.

Политика Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Армия и оружие Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Экономика Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Армия и оружие Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.

Футбол Фонсека хочет, чтобы Джеко остался в «Роме» Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассчитывает, что форвард Эдин Джеко продолжит карьеру в клубе, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.

Происшествия В штабах московских оппозиционеров идут обыски Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.

Транспорт В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".

Экономика «История игрушек 4», Барби способствуют росту доходов Mattel "История игрушек 4" стала одним из самых популярных мультфильмов года, собрав более $860 миллионов по всему миру.

Культура Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.

Происшествия В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.