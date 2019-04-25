Финансы
S&P и Nasdaq достигли новых рекордных уровнейFinam.Ru вчера в 02:15
Примечательно, что S&P 500 и Nasdaq Composite достигли вчера новых рекордных уровней. Заметим, что продажи нового жилья составили в марте 0,692 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,650 млн после 0,662 млн (пересмотренное значение) в феврале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Обновлено в 01:39
Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины
МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Путин прибыл на встречу с Ким Чен Ыном
Президент России прилетел во Владивосток, где должна состояться его встреча с лидером КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые.
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому
Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено вчера в 14:01
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Российским космонавтам впервые с 2014 года повысят зарплату
С 2015 года размер субсидии не менялся, соответственно, основания для увеличения зарплат сотрудников Центра и космонавтов до последнего времени не было.
Обновлено вчера в 20:09
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX
Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.
Обновлено вчера в 12:19
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Гаджеты
В России поступил в продажу крупноформатный игровой монитор HP OMEN X Emperium 65 по цене от 300 тыс. рублей
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
ФАС начала расследовать ситуацию с поставкой стеклотары в Крым
ФАС начала изучать ситуацию с поставкой стеклотары винзаводам Крыма.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2018 году упала почти в четыре раза
Как рассказал на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов, чистая прибыль РЖД снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено вчера в 11:49
Религия
Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад
Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.
Обновлено вчера в 16:15
Спорт
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью
Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо упала в обморок во время интервью.
Обновлено в 01:26
Происшествия
После нападения на граждан КНР в Москве возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой") было возбуждено после нападения неизвестных на пассажиров автомобиля Hyundai Creta на юге Москвы.
Обновлено в 01:11
Авто
Кабриолет Aurus можно будет приобрести уже через пару лет
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая
Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Кемеровчанину грозит штраф за ввоз коралла из Таиланда
В отношении кемеровчанина возбудили административные дела за недекларирование товара и несоблюдение ограничений на ввоз товаров в России.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22