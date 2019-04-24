Уолл-стрит: Dow Jones падает, S&P и Nasdaq застыли на местеREGNUM 22 апреля в 15:56

Фондовый рынок США торгуется разнонаправленно, причем два из трех основных индексов Уолл-стрит, S&P и Nasdaq, почти не изменили значения с начала торгов, 22 апреля передает агентство Reuters.

Уолл-стрит: Dow Jones падает, S&P и Nasdaq застыли на месте

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