Финансы
Уолл-стрит: Dow Jones падает, S&P и Nasdaq застыли на местеREGNUM 22 апреля в 15:56
Фондовый рынок США торгуется разнонаправленно, причем два из трех основных индексов Уолл-стрит, S&P и Nasdaq, почти не изменили значения с начала торгов, 22 апреля передает агентство Reuters.
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