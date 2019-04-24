Финансы

Уолл-стрит: Dow Jones падает, S&P и Nasdaq застыли на местеREGNUM 22 апреля в 15:56

Фондовый рынок США торгуется разнонаправленно, причем два из трех основных индексов Уолл-стрит, S&P и Nasdaq, почти не изменили значения с начала торгов, 22 апреля передает агентство Reuters.
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Продолжающийся сезон отчетов компаний и позитивные цифры по ВВП США могут поднять S&P 500 на новые вершины. 24.04.19

Глас Народа01:17

Биржи США открылись без единой динамики на отчетности компаний

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Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1,3%

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Росбалт11:00

NYT: индексы S&P 500 и NASDAQ обновили рекорды на фондовой бирже Нью-Йорка

ТАССвчера в 19:34

Фондовый рынок США «осторожничает» перед отчетами Boeing, Amazon и Facebook

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Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Политика

Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях

Обновлено в 10:27
Наука

ООН: Люди поставили на грань вымирания миллион видов

Человеческая деятельность может опустошить планету, заявили эксперты ООН. Под угрозой вымирания оказалось около миллиона видов.
Обновлено в 01:26
Футбол

ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Локомотива»

Футбольный клуб «Ростов» сегодня в 19:00 на «Ростов-Арене» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги сыграет против московского «Локомотива».
Обновлено в 06:07
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции.
Обновлено в 02:36
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Политика

Путин дал старт новому СПГ-заводу

Президент по видеосвязи из Таврического дворца в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии начала отгрузки сжиженного природного газа с построенного в Ленинградской области нового завода "Криогаз-Высоцк".
Обновлено в 09:20
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Теннис

Звонарева уступила Азаренко в первом круге турнира в Штутгарте

Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Журнал People назвал самую красивую женщину года

Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Политика

Раскрыт план срыва инаугурации Зеленского

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко пытается сорвать инаугурацию Владимира Зеленского с помощью давления на Конституционный суд (КС) страны.
Обновлено в 10:41
Политика

Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 09:44
Экономика

Годовая прибыль РЖД сократилась почти в четыре раза

Чистая прибыль РЖД в 2018 г. сократилась почти в четыре раза – с 139,7 млрд до 35,4 млрд руб. (данные здесь и далее – по МСФО).
Обновлено в 10:34
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Религия

Готовимся к пасхе. Народные традиции

В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 06:13
Экономика

ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России

Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Спорт

Олимпийская чемпионка Алена Савченко ждет ребенка

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, шестикратная чемпионка мира Алена Савченко ждет ребенка.
Обновлено в 03:23
Общество

В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
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