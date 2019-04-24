Финансы
Уолл-стрит: Dow Jones падает, S&P и Nasdaq застыли на местеREGNUM 22 апреля в 15:56
Фондовый рынок США торгуется разнонаправленно, причем два из трех основных индексов Уолл-стрит, S&P и Nasdaq, почти не изменили значения с начала торгов, 22 апреля передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Политика
Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Наука
ООН: Люди поставили на грань вымирания миллион видов
Человеческая деятельность может опустошить планету, заявили эксперты ООН. Под угрозой вымирания оказалось около миллиона видов.
Обновлено в 01:26
Футбол
ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Локомотива»
Футбольный клуб «Ростов» сегодня в 19:00 на «Ростов-Арене» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги сыграет против московского «Локомотива».
Обновлено в 06:07
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающейся в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, неуважение к обществу, государству, власти, государственным символам и Конституции.
Обновлено в 02:36
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Политика
Путин дал старт новому СПГ-заводу
Президент по видеосвязи из Таврического дворца в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии начала отгрузки сжиженного природного газа с построенного в Ленинградской области нового завода "Криогаз-Высоцк".
Обновлено в 09:20
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Теннис
Звонарева уступила Азаренко в первом круге турнира в Штутгарте
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Политика
Раскрыт план срыва инаугурации Зеленского
Команда действующего президента Украины Петра Порошенко пытается сорвать инаугурацию Владимира Зеленского с помощью давления на Конституционный суд (КС) страны.
Обновлено в 10:41
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 09:44
Экономика
Годовая прибыль РЖД сократилась почти в четыре раза
Чистая прибыль РЖД в 2018 г. сократилась почти в четыре раза – с 139,7 млрд до 35,4 млрд руб. (данные здесь и далее – по МСФО).
Обновлено в 10:34
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Религия
Готовимся к пасхе. Народные традиции
В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Спорт
Олимпийская чемпионка Алена Савченко ждет ребенка
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, шестикратная чемпионка мира Алена Савченко ждет ребенка.
Обновлено в 03:23
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05