S&P и Nasdaq достигли новых рекордных уровнейFinam.Ru вчера в 02:15

Примечательно, что S&P 500 и Nasdaq Composite достигли вчера новых рекордных уровней. Заметим, что продажи нового жилья составили в марте 0,692 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,650 млн после 0,662 млн (пересмотренное значение) в феврале.

Экономика Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла» Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.

Политика Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.

Происшествия Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене В Австрии неизвестные облили черной краской памятник советским воинам-освободителям. Инцидент произошел на площади Шварценбергплац в Вене.

Общество Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.

Происшествия Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Политика В Египте продлили на три месяца режим чрезвычайного положения Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указом продлил действие чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.

Происшествия Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.

Политика СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Политика Ким Чен Ын рассказал о разговоре с Путиным Глава Северной Кореи Ким Чен Ын охарактеризовал как «очень содержательный» обмен мнениями с российским президентом Владимиром Путиным.

Авто Isuzu начала российские продажи обновленного пикапа D-Max Японская компания Isuzu начала российские продажи пикапа D-Max нового поколения. Приобрести автомобиль можно в шести комплектациях.

Футбол СМИ: «Реал» предложит Азару зарплату в 20 миллионов фунтов в год Согласно источнику, если переход состоится, то зарплата бельгийца составит 20 миллионов фунтов в год после вычета налогов, не считая бонусов.

Происшествия В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.

Происшествия Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.

Политика «Северный поток-2» сочли невыгодным Проект «Северный поток-2» может значительно вырасти в цене из-за действий Дании, которая является последней страной, еще не выдавшей разрешение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.

Хоккей Джастин Уильямс номинирован на «Марк Мессье Трофи» Как информирует официальный сайт НХЛ, на трофей претендуют капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано и форвард «Нэшвилл Предаторз» Уэйн Симмондс.

Политика У здания Рады проходит акция в поддержку закона о языке Более 200 человек проводят акцию у здания Верховной рады Украины в поддержку принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни, сообщает телеканал "112 Украина".

Политика Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки После распада Советского Союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Армия и оружие Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.

Общество Мэрия Токио выставила работу, предположительно выполненную Бэнкси Токийская мэрия выставила на втором этаже фрагмент двери, на которой изображена крыса с зонтиком, очень напоминающая произведения британского художника Бэнкси, сообщили РИА Новости в администрации.

Происшествия На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.