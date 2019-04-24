Финансы
S&P и Nasdaq достигли новых рекордных уровнейFinam.Ru 02:15
Примечательно, что S&P 500 и Nasdaq Composite достигли вчера новых рекордных уровней. Заметим, что продажи нового жилья составили в марте 0,692 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,650 млн после 0,662 млн (пересмотренное значение) в феврале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Здоровье
В Мытищах прошла первая школа детских эндокринологов
Специалисты обменялись врачебным опытом, обсудили актуальные проблемы детей с сахарным диабетом, а также современные методы самоконтроля диабета в детском возрасте.
Обновлено в 10:30
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Происшествия
Упавший с дерева гусь сбил девушку с мотоцикла
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку. Инцидент произошел 21 апреля в уезде Лодянь китайской провинции Гуйчжоу и попал на видео.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 04:53
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили уголовное дело
В отношении экс-председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо возбуждено уголовное дело по ст. «мошенничество», сообщает «Коммерсантъ-Средняя Волга».
Обновлено в 12:24
Экономика
Boeing оценил в $1 млрд убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Средняя зарплата врачей за шесть лет выросла на 120%
Средняя заработная плата врача в России выросла в 2018 году на 120% по сравнению с показателем 2012 года и достигла 75 тыс. рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая с докладом на итоговой коллегии министерства в среду.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Религия
Что нужно делать в Чистый четверг 2019? Молитвы и службы перед Пасхой
Sputnik Грузия рассказывает, что нужно делать в Чистый четверг, какие молитвы читаются и какие службы проводятся перед Пасхой.
Обновлено в 11:36
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Что не так в новых сказках Маска о Tesla
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Минздрав: россияне стали потреблять меньше алкоголя
Как сообщила сегодня глава ведомства Вероника Скворцова, за последние 8 лет потребление алкоголя в стране сократилось почти в два раза: с 18 до 9,3 литра на душу населения.
Обновлено в 08:21
Транспорт
В дни репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько улиц
Обновлено вчера в 05:52
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47