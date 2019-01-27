Экономика
S&P: экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдаунаКоммерсантъ вчера в 19:56
Экономика США потеряла около $6 млрд из-за частичной приостановки работы федерального правительства, свидетельствуют данные S&P Global Ratings.
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Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Умер глава московского департамента региональной безопасности
«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Общество
Глава подмосковного СПЧ пояснила свои слова о бюджете
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что ее слова о бюджете вырвали из контекста.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Украли граффити Бэнкси о жертвах теракта в Париже
Обновлено в 04:25
Происшествия
По делу о взрыве газа задержали арендатора кафе в Саратовской области
Арендатор кафе «Рандеву» в Саратовской области, где 26 января от взрыва газового котла пострадали 40 человек и один погиб, арестована, сообщил СКР.
Обновлено в 04:08
Происшествия
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
"В 09:00 (местного времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне на высоте 30 м Магнитогорского металлургического комбината", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
Обновлено в 02:49
Происшествия
СМИ сообщили об экстренной посадке самолета во Внуково
Лайнер авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы в Грозный, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 04:04
Происшествия
Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 27
Число погибших в результате взрывов в католической церкви на Филиппинах возросло до 27.
Обновлено в 02:05
Происшествия
69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда
Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада
Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160
Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
В Петербурге начался военный парад в годовщину снятия блокады
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит военный парад в честь Дня Ленинградской Победы – 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в нем принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц техники.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Девять японских компаний получили конверты с ядом
По данным телеканала NHK, в одном из писем содержалась угроза распространить продукты с цианистым калием, если не будут заплачены 35 млн вон или 31 тыс долларов в биткоинах.
Обновлено в 04:13
Общество
Высота сугробов в Москве достигла 44 см
В метеобюро напомнили, максимальная высота снежного покрова в столице нынешней зимой фиксировалась 4 января - 38 см. Ранее сообщалось, что снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за последние 68 лет.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Сообщивший о бомбе мужчина задержан в аэропорту Пулково
Полицейские задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пьяного мужчину, который в шутку сообщил о бомбе в своей сумке, передает ТАСС.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Курганской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
Трое детей погибли при пожаре в Курганской области, их матери удалось спастись, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области
В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Общество
Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов
Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Наука
Названа польза ежедневного употребления аспирина
Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты
Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов
Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Кино
Названа дата выхода новых «Охотников за привидениями»
Мировая премьера третьей части фильма "Охотники за привидениями" состоится 10 июля 2020 года, сообщает Deadline.
Обновлено в 01:22
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено 25 января в 10:57
Транспорт
По Крымскому мосту пустят пригородные поезда
После ввода в строй железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом начнут курсировать пригородные поезда.
Обновлено в 04:37
Наука
Ученые создали подушку против храпа
Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Авто
Эксперты рассказали, как прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз
Специалисты рассказали, как прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз для нормальной и долгой работы.
Обновлено в 01:38
Наука
Китайские ученые воспроизвели вкус рыбы фугу
Участникам предлагали пробовать сложные вкусы, исключая определенный компонент.
Обновлено вчера в 00:38
Здоровье
Названы пять самых полезных для сердца продуктов
Обновлено в 00:55