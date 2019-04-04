Экономика
S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брекситаRT на русском вчера в 15:48
Британская экономика теряет по £6,6 млрд в квартал со дня проведения референдума по брекситу в 2016 году, заявили специалисты рейтингового агентства S&P Global Ratings. Как отметили в агентстве, размер экономики страны был бы на 3% больше, если бы не референдум.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Песков не считает высоким процент россиян, желающих эмигрировать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал свою оценку исследованию, согласно которому «каждый пятый россиянин хочет эмигрировать».
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16
Здоровье
Дмитрий Артюхов рассказал, как власти собираются решать проблемы в окружном здравоохранении
Что касается кадровых сложностей, то Дмитрий Артюхов пояснил, что окружные власти через бюджет вводят дополнительные ставки, а также современное оборудование, для привлечения новых специалистов запущен целый ряд программ поддержки.
Обновлено в 07:19
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год
Причиной снижения прогноза роста ВВП с 1,5 до 1,4% стали низкие цены на нефть Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на текущий год из-за низких цен на нефть – с 1,5 до 1,4%, следует из отчета на сайте организации.
Обновлено в 02:32
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства.
Обновлено в 05:07
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
Обновлено в 04:38
Происшествия
Находившийся под домашним арестом челябинец убил соседку
Сотрудники следственных органов проверяют информацию СМИ о том, что 71-летний житель Челябинска, находившийся под домашним арестом за убийство родственницы, убил свою 41-летнюю соседку.
Обновлено вчера в 12:25
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 10:43
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером
Обновлено в 06:28
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Барнауле ребенок упал с трибуны ледового дворца
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Европарламент: Теперь газ из «Северного потока-2» подорожает
Европарламент утвердил поправки в газовую директиву ЕС, которые могут негативно сказаться на «Северном потоке-2».
Обновлено вчера в 06:58