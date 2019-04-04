Экономика
S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брекситаRT на русском вчера в 15:48
Британская экономика теряет по £6,6 млрд в квартал со дня проведения референдума по брекситу в 2016 году, заявили специалисты рейтингового агентства S&P Global Ratings. Как отметили в агентстве, размер экономики страны был бы на 3% больше, если бы не референдум.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Экономика
Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:19
Политика
Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ
Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
Обновлено в 08:27
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Политика
Эрдоган счёл предложение РФ по ракетам более выгодным
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предложение по ракетным комплексам от РФ понравилось больше, чем от США.
Обновлено в 09:05
Политика
Штаб Порошенко уличил Зеленского в фальсификации результатов тестов
Олег Медведев, являющийся руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты и действующего главы страны Петра Порошенко, считает, что Владимир Зеленский мог пойти на фальсификацию в ходе тестирования организма на предмет нахождения в нём запрещённых веществ.
Обновлено в 08:44
Политика
В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Наука
Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено 02 апреля в 09:27
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Музыка
Прием окончен: Курт Кобейн закрыл «Клуб 27» своей смертью
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Наука
«Ростех» напечатает детали для газотурбинных двигателей на 3D-принтере
Государственная корпорация «Ростех» будет использовать 3D-принтер для производства составляющих газотурбинных двигателей диаметром до двух с половиной метров, сообщила компания 4 апреля на сайте.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Авто
Пикапы Isuzu D-Max в России стали дешевле
Базовая версия пикапа с полным названием Isuzu D-Max Terra стала доступнее на целых 150 тыс. рублей.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Ученые изучили сон мурманских детей
Специалисты Карельского научного центра РАН изучили сон детей, проживающих в Арктике.
Обновлено в 08:58
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенстве
ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" (2:1) в матче 22-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 09:01
Общество
Бурятия намерена построить лучшие очистные сооружения для Байкала
Бурятия намерена построить лучшие очистные сооружения для Байкала, заменив действующие устаревшие установки, заявил глава республики Алексей Цыденов.
Обновлено в 04:56
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Татарстане от «незамерзайки» погибли три человека
Предварительно, родственница одного из трех погибших купила неустановленную спиртосодержащую жидкость, в ее составе была "незамерзайка".
Обновлено в 07:05
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35