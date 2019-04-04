Экономика

S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брекситаRT на русском вчера в 15:48

Британская экономика теряет по £6,6 млрд в квартал со дня проведения референдума по брекситу в 2016 году, заявили специалисты рейтингового агентства S&P Global Ratings. Как отметили в агентстве, размер экономики страны был бы на 3% больше, если бы не референдум.
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S&P: из-за «Брексита» Великобритания теряет по £6,6 млрд каждый квартал

Коммерсантъ06:49

Британия теряет £6,6 млрд каждый квартал из-за брексита

Метагазета08:43

Британия теряет по 6,6 млрд фунтов ежеквартально со дня референдума по Brexit

ПРАЙМвчера в 15:39

S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брексита

RT на русскомвчера в 15:48

Британская экономика теряет миллиарды фунтов из-за Брексит

Национальная служба новостейвчера в 15:59

S&P: Великобритания теряет £6,6 млрд в квартал после референдума по Brexit

Вести.Финансвчера в 10:08

Аналитики S&P посчитали ущерб Великобритании от Brexit

REGNUMвчера в 12:57
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Экономика

Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%

Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
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Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
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Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
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Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
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Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Политика

Эрдоган счёл предложение РФ по ракетам более выгодным

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предложение по ракетным комплексам от РФ понравилось больше, чем от США.
Обновлено в 09:05
Политика

Штаб Порошенко уличил Зеленского в фальсификации результатов тестов

Олег Медведев, являющийся руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты и действующего главы страны Петра Порошенко, считает, что Владимир Зеленский мог пойти на фальсификацию в ходе тестирования организма на предмет нахождения в нём запрещённых веществ.
Обновлено в 08:44
Политика

В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Наука

Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу

Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено 02 апреля в 09:27
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Музыка

Прием окончен: Курт Кобейн закрыл «Клуб 27» своей смертью

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Наука

«Ростех» напечатает детали для газотурбинных двигателей на 3D-принтере

Государственная корпорация «Ростех» будет использовать 3D-принтер для производства составляющих газотурбинных двигателей диаметром до двух с половиной метров, сообщила компания 4 апреля на сайте.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Политика

Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора

Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Авто

«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y

Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Авто

Пикапы Isuzu D-Max в России стали дешевле

Базовая версия пикапа с полным названием Isuzu D-Max Terra стала доступнее на целых 150 тыс. рублей.
Обновлено в 08:45
Здоровье

Ученые изучили сон мурманских детей

Специалисты Карельского научного центра РАН изучили сон детей, проживающих в Арктике.
Обновлено в 08:58
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
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Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

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Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенстве

ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" (2:1) в матче 22-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 09:01
Общество

Бурятия намерена построить лучшие очистные сооружения для Байкала

Бурятия намерена построить лучшие очистные сооружения для Байкала, заменив действующие устаревшие установки, заявил глава республики Алексей Цыденов.
Обновлено в 04:56
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Татарстане от «незамерзайки» погибли три человека

Предварительно, родственница одного из трех погибших купила неустановленную спиртосодержащую жидкость, в ее составе была "незамерзайка".
Обновлено в 07:05
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
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