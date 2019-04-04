S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брекситаRT на русском вчера в 15:48

Британская экономика теряет по £6,6 млрд в квартал со дня проведения референдума по брекситу в 2016 году, заявили специалисты рейтингового агентства S&P Global Ratings. Как отметили в агентстве, размер экономики страны был бы на 3% больше, если бы не референдум.

S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брексита

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