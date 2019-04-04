Экономика
S&P: экономика Британии теряет по £6,6 млрд в квартал из-за брекситаRT на русском 15:48
Британская экономика теряет по £6,6 млрд в квартал со дня проведения референдума по брекситу в 2016 году, заявили специалисты рейтингового агентства S&P Global Ratings. Как отметили в агентстве, размер экономики страны был бы на 3% больше, если бы не референдум.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
Обновлено вчера в 03:01
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Хоккей
НХЛ. Сатер покинул пост президента «Рейнджерс»
«Рейнджерс» объявили об изменениях в руководстве клуба. Глен Сатер покинул пост президента и стал советником владельца Джеймса Долана.
Обновлено в 16:40
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope
Обновлено в 10:45
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Происшествия
Полтонны кокаина изъяли в супермаркетах в Германии
Полиция изъяла 500 кг кокаина в нескольких супермаркетах на северо-востоке Германии, сообщает немецкий телеканал n-tv.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Беглов устроил разнос чиновникам Петербурга из-за выделения медицинских квот
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал городских чиновников разобраться с системой выделения медицинских квот и подчеркнул, что жители города должны получать столько бесплатных высокотехнологичных лекарств, сколько им необходимо.
Обновлено в 17:15
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи
Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
Обновлено в 13:20
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Политика
Трамп заявил, что США и Китай «очень близки» к заключению сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай «очень близки» к заключению сделки в области двусторонней торговли.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Гаджеты
В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus
Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено в 08:28