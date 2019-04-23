Экономика

СП Сбербанка и «Яндекса» может купить часть сети «О’Кей»News.ru вчера в 23:00

Часть российской сети гипермаркетов «О'Кей» может быть куплена Сбербанком для совместного предприятия (СП) с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета». Ведутся переговоры о финансировании сделки Сбербанком. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.
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Сбербанк не обсуждает финансирование покупки части «О’Кей»

РИА Новости04:44

«Коммерсантъ»: ритейлера «О’кей» может купить СП Сбербанка и «Яндекса»

Ведомостивчера в 21:55

«О’Кей» может купить СП Сбербанка и «Яндекса» - газета

Интерфакс02:37

СП Сбербанка и «Яндекса» может купить часть сети «О’Кей»

News.ruвчера в 23:00

Источник в Сбербанке опроверг переговоры по покупке «О’Кей» в интересах «Яндекс.Маркета»

ТАСС03:44

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 21:19

В «О`Кей» заходят онлайн

Коммерсантъвчера в 18:17
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В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
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В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
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Де Хеа и Погба хотят покинуть «МЮ»

Как сообщает The Guardian, в числе таких игроков называются Давид Де Хеа, Поль Погба и Ромелу Лукаку.
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Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР

В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Кино

Опубликован первый кадр из фильма ужасов «Оно 2»

Актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках. "Оно 2" должно выйти в российский прокат 5 сентября.
Обновлено в 06:33
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
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Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес

Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
Обновлено в 05:53
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Время поездки из Москвы в Петербург пообещали уменьшить до двух часов

Обновлено в 07:16
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Спорт

Телеведущая обвинила главного тренера «Сакраменто» в домогательствах

Новый главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон обвиняется в сексуальных домогательствах.
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В Сети появился новый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

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Здоровье

Названы шесть способов снизить давление без лекарств

Люди, страдающие от периодического повышения давления - "мягкой" гипертонии, - могут его нормализовать несколькими простыми способами.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о паузе в отношениях с женой

«Рыжий» из группы «Иванушки International», Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о паузе в отношениях с женой Марией.
Обновлено в 02:35
Авто

В России представлен новый Range Rover Evoque

Первая официальная презентация новинки состоялась в Москве. Дебют нового Range Rover Evoque прошел в необычном формате.
Обновлено в 05:52
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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Политика

В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко

Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
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Гаджеты

В России запустили в производство устройство для общения силой мысли

Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.
Обновлено в 07:20
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Интернет

Названы самые ненадежные пароли для аккаунтов

Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал самые небезопасные пароли, которые интернет-пользователи используют для защиты своих аккаунтов, передает «Nation News».
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Звезда «Ворониных» Любовь Тихомирова развелась с мужем

По словам Тихомировой, поводом для расставания стала не ссора и не претензии, а банальное исчезновение гармонии в семье.
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Общество

В России добыли гигантский алмаз

В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
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После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 03:17
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Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

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