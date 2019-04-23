Экономика
СП Сбербанка и «Яндекса» может купить часть сети «О’Кей»News.ru вчера в 23:00
Часть российской сети гипермаркетов «О'Кей» может быть куплена Сбербанком для совместного предприятия (СП) с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета». Ведутся переговоры о финансировании сделки Сбербанком. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.
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Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
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В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
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Де Хеа и Погба хотят покинуть «МЮ»
Как сообщает The Guardian, в числе таких игроков называются Давид Де Хеа, Поль Погба и Ромелу Лукаку.
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Энергетика
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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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В России выросло число желающих продать собственную дачу
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Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР
В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Кино
Опубликован первый кадр из фильма ужасов «Оно 2»
Актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках. "Оно 2" должно выйти в российский прокат 5 сентября.
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ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
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Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
Обновлено в 05:53
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Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Спорт
Телеведущая обвинила главного тренера «Сакраменто» в домогательствах
Новый главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон обвиняется в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 07:00
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
Обновлено в 07:14
Здоровье
Названы шесть способов снизить давление без лекарств
Люди, страдающие от периодического повышения давления - "мягкой" гипертонии, - могут его нормализовать несколькими простыми способами.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о паузе в отношениях с женой
«Рыжий» из группы «Иванушки International», Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о паузе в отношениях с женой Марией.
Обновлено в 02:35
Авто
В России представлен новый Range Rover Evoque
Первая официальная презентация новинки состоялась в Москве. Дебют нового Range Rover Evoque прошел в необычном формате.
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Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
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Обновлено в 04:01
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Гаджеты
В России запустили в производство устройство для общения силой мысли
Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.
Обновлено в 07:20
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Интернет
Названы самые ненадежные пароли для аккаунтов
Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал самые небезопасные пароли, которые интернет-пользователи используют для защиты своих аккаунтов, передает «Nation News».
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Звезда «Ворониных» Любовь Тихомирова развелась с мужем
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Общество
В России добыли гигантский алмаз
В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Происшествия
После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности
Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 03:17
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:15