СП Сбербанка и «Яндекса» может купить часть сети «О’Кей»News.ru вчера в 23:00

Часть российской сети гипермаркетов «О'Кей» может быть куплена Сбербанком для совместного предприятия (СП) с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета». Ведутся переговоры о финансировании сделки Сбербанком. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.

СП Сбербанка и «Яндекса» может купить часть сети «О’Кей»

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