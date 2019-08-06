Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииВедомости 09:37
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:02, Вашингтон
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь
Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала отказать в регистрации кандидатом депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь (43-й округ).
Обновлено в 14:25
Футбол
Два матча пятого тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием VAR
Обновлено в 17:10
Наука
Ученые создали самое тонкое в мире золото
Ученые создали новую форму золота толщиной всего в два атома, что является самым тонким листом из когда-либо изготовленных.
Обновлено в 08:20
Общество
«Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей
По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.
Обновлено в 14:02
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Авто
Mercedes SL серии R129 официально признан «классикой»
Популярный родстер Mercedes SL серии R129, представленный в 1989 году, отметил тридцатилетие и официально переведен в категорию винтажных автомобилей.
Обновлено в 07:35
Путешествия
Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней
Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету
Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»
Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено в 15:10
Политика
Индия лишает Кашмир особого статуса
Индия отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир, поскольку она стремится к полной интеграции региона с остальной частью страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Политика
Партия Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьера Украины
Кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила рассматривает четырех кандидатов на должность премьер-министра Украины.
Обновлено в 12:58
Авто
Кроссовер Genesis GV80 попался фотошпионам
Genesis в настоящее время не имеет выхода в быстро развивающийся сегмент кроссоверов, поэтому на GV80, как на первый SUV бренда, оказывается большое давление.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский отметили «годовщину» расставания
Год назад в семье Влада Соколовского и Риты Дакоты разразился грандиозный скандал.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Наука
Самый распространенный пластиковый мусор: 4,5 трлн окурков выбрасывают мимо урны
За один год в мире, по статистике, люди выкуривают 5,6 триллионов сигарет. Две трети окурков, около 4,5 триллионов - выбрасывают мимо урны.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии
Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.
Обновлено в 18:25
Экономика
«Еврохим» получил денежный поток
Операционный денежный поток составил $567 млн (рост на 12%).
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Индия создаст систему отслеживания космического мусора для защиты спутников
Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственную систему защиты своих спутников от космического мусора.
Обновлено в 05:38
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48