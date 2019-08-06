Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииВедомости 09:37
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
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Общество
Социологи выявили переставших брать в долг россиян
Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.
Обновлено в 17:04
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Обновлено в 10:17
Экономика
Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%
Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
Обновлено в 11:33
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей
Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено в 18:10
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Российские противолодочные самолеты совершили облет Аляски и Канады
Дальние противолодочные самолеты Тихоокеанского флота России совершили облет воздушных границ Аляски и Канады.
Обновлено в 11:53
Политика
Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.
Обновлено в 22:25
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФ
Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
Обновлено в 05:21
Космос
Curiosity обнаружил следы разлива рек и озер на Марсе
6.08.19 Марс преподносит новые сюрпризы.
Обновлено в 16:17
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 16:00
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду оружейных деталей в Россию
Гражданин России Владимир Кузнецов был арестован по подозрению в незаконной пересылке комплектующих огнестрельного оружия в Россию, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.
Обновлено в 20:37
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11