Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииВедомости 09:37
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 11:35
Происшествия
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Здоровье
Роспотребнадзор предостерег от бездумного поедания дыни
Специалисты ведомства обнародовали ряд правил, соблюдение которых поможет россиянам получить от поедания ароматного плода удовольствие, а не проблемы.
Обновлено в 10:37
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие
Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano
Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.
Обновлено в 11:48
Политика
Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.
Обновлено в 13:44
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Путин получит тигренка в подарок от мальчика из Тулуна
Обновлено в 12:54
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено в 11:08
Политика
Украина нашла «альтернативу» российскому топливу
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Общество
57% россиян работают по профессии или смежной специальности
Более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере.
Обновлено в 04:47
Футбол
Сычев прокомментирует матч Юношеской футбольной лиги
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев прокомментирует матч Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) между московскими "Чертаново" и "Локомотивом" в прямом эфире.
Обновлено в 13:23
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Музыка
Григорий Лепс присоединится к байк-шоу «Ночных Волков»
Певец побывал на репетиции юбилейного байк-шоу «Тень Вавилона». Хирург рассказал, что Лепс подписал афиши шоу для гостей.
Обновлено в 08:29
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транзит нефти
Представители России и Белоруссии по итогам переговоров во вторник согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории.
Обновлено в 13:24
Наука
Физики измерили «расстояние» между двумя событиями на коллайдере
Физики из США разработали метрику, которая определяет «расстояние» между событиями, сопровождающими столкновения частиц.
Обновлено 01 августа в 20:02
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Политика
В Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИДа Фу Цун заявил, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь основания выйти из соглашения и позволить себе разрабатывать ракетное оружие.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»
Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Политика
МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
Обновлено в 13:15