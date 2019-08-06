Экономика

S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииВедомости 09:37

Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
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Рейтинговые агентства оценили влияние новых санкций США на Россию

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ТАСС08:13

S&P оценило влияние новых санкций США на оценку кредитоспособности России

Газета.Ru09:12
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