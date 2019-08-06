Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииВедомости 09:37
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 11:35
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Скелет человека обнаружили на территории детского сада в Москве
Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.
Обновлено в 10:36
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Технологии
ФСБ получит право блокировать сайты без суда
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Полет Ту-142 над водами Тихого океана завершился успешно
Оба самолета принадлежат Тихоокеанскому флоту. Отмечается, что выполненный в нейтральном воздушном пространстве полет был плановым.
Обновлено в 11:42
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Здоровье
В больнице имени Фишера в Волжском продолжается ремонт
Обновлено в 10:06
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Экономика
Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго
Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Против взявших ребенка на митинг родителей возбудили дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении родителей, взявших годовалого мальчика на несогласованную акцию протеста 27 июля, передает «Медиазона» со ссылкой на мать мальчика Ольгу Проказову.
Обновлено в 12:33
Общество
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Спорт
Валиева чисто исполнила четверной тулуп на прокатах
Обновлено в 09:12
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Общество
Эксперт объяснил любовь россиян к очередям в аэропортах
Ранее портал Aviasales провел опрос, почему россияне предпочитают заранее занимать очередь на посадку в самолет.
Обновлено в 12:20
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Политика
Украина намерена заменить российское топливо белорусским
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Мужчина и мальчик утонули во время шторма в Сочи
Обновлено в 12:28
Здоровье
В Астраханской области вырастут выплаты семьям с детьми-инвалидами
В первую очередь с 3,5 тысяч рублей до 7 тысяч вырастет компенсация расходов, связанных с лечением их детей за пределами Астраханской области в течение двух недель.
Обновлено в 08:41
Наука
Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее
Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
Обновлено в 04:32
Здоровье
Восемь кружек чая в день могут замедлить процесс старения
Обновлено вчера в 07:44