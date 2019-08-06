Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.

S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России

Технологии ФСБ теперь может требовать блокировки сайтов Как пишет издание «Коммерсантъ», в конце июля между Национальны координационным центром по компьютерным инцидентам и Координационным центром доменов было подписано соглашение, по которому структура ФСБ может напрямую просить о разделегировании доменов сайтов, которые посчитает нарушителями закона.

Общество Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года Напомним, ранее Минздрав России подготовил законопроект, который разрешает продажу алкоголя крепостью выше 16,5 градуса только с 21 года.

Экономика Грузия потеряла $44 млн из-за сокращения потока российских туристов Грузия потеряла 44 миллиона долларов из-за сокращения потока российских туристов в июле текущего года.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Транспорт Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Происшествия В Татарстане убили девятимесячную девочку Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.

Кино Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Политика В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.

Общество Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Авто Коллекционер купил 112-летний Rolls-Royce за 5 миллиардов рублей Новому владельцу пришлось отдать за автомобиль, возраст которого перевалил через 112-летнюю отметку, 75 миллионов долларов США, в переводе на наши деньги это немыслимые 4,9 миллиарда рублей.

Политика Украина нашла «альтернативу» российскому топливу Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.

Происшествия Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Происшествия В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.

Происшествия ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.

Теннис Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто В следующем круге россиянка сыграет с победителем пары Чжан Шуай (Китай) Анастасия Севастова (Латвия), Александрова подала девять эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

Гаджеты Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.

Технологии «ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.

Политика Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика Экс-главу Нацбанка подозревают в пособничестве в завладении $6 млн Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко Бориса Филатова в пособничестве в завладении около $6 млн.

Армия и оружие Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.