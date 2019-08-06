Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииВедомости 09:37
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
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Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Технологии
ФСБ теперь может требовать блокировки сайтов
Как пишет издание «Коммерсантъ», в конце июля между Национальны координационным центром по компьютерным инцидентам и Координационным центром доменов было подписано соглашение, по которому структура ФСБ может напрямую просить о разделегировании доменов сайтов, которые посчитает нарушителями закона.
Обновлено в 04:43
Общество
Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года
Напомним, ранее Минздрав России подготовил законопроект, который разрешает продажу алкоголя крепостью выше 16,5 градуса только с 21 года.
Обновлено в 02:18
Экономика
Грузия потеряла $44 млн из-за сокращения потока российских туристов
Грузия потеряла 44 миллиона долларов из-за сокращения потока российских туристов в июле текущего года.
Обновлено в 13:27
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Транспорт
Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве.
Обновлено в 08:14
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Кино
Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей
В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.
Обновлено в 13:12
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Политика
В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро
США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.
Обновлено в 10:44
Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
Обновлено в 07:48
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Авто
Коллекционер купил 112-летний Rolls-Royce за 5 миллиардов рублей
Новому владельцу пришлось отдать за автомобиль, возраст которого перевалил через 112-летнюю отметку, 75 миллионов долларов США, в переводе на наши деньги это немыслимые 4,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 13:32
Политика
Украина нашла «альтернативу» российскому топливу
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Теннис
Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто
В следующем круге россиянка сыграет с победителем пары Чжан Шуай (Китай) Анастасия Севастова (Латвия), Александрова подала девять эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.
Обновлено в 13:32
Гаджеты
Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года
Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Политика
Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Экс-главу Нацбанка подозревают в пособничестве в завладении $6 млн
Генеральная прокуратура Украины заподозрила бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко Бориса Филатова в пособничестве в завладении около $6 млн.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano
Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.
Обновлено в 11:48
Космос
«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников
Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
Обновлено в 06:49