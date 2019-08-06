Политика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность РоссииВедомости 09:37
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
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Происшествия
Ураганный ветер повалил деревья в Перми
Обновлено в 09:05
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.
Обновлено в 08:58
Футбол
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
Обновлено в 10:39
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар
Обновлено в 11:17
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала «эксклюзивный смартфон»
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза вновь продемонстрировала подписчикам папиной страницы Instagram свои таланты.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области увеличилось до семи.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
Четверо украинских военных погибли в Донбассе
Обновлено в 06:07
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Охранники избили активистов на станции Шиес
Обновлено в 04:34
Политика
Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».
Обновлено в 09:43
Политика
Индия лишает Кашмир особого статуса
Индия отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир, поскольку она стремится к полной интеграции региона с остальной частью страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:18
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Теннис
Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто
Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Боевые действия в Идлибе возобновляются
Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Карантин по чуме свиней снят в двух районах Ульяновской области
В двух районах Ульяновской области, где выявлены очаги заболеваемости африканской чумы свиней (АЧС), карантин снят, сообщает агентство ветеринарии Ульяновской области.
Обновлено в 09:19
Футбол
КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Зенита» и ОМОНом
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками петербургского «Зенита», произошедший в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 09:28
Происшествия
Генпрокуратура: власти регионов искажали статистику по лесным пожарам
По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.
Обновлено вчера в 07:56
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам с 12,9% до 11,4% на период с 6 августа по 30 сентября текущего года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Технологии
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Футбол
Фелипе Коутиньо проведет год в «Арсенале»
Обновлено в 09:47