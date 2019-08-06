Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.

S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России

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