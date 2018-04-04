Экономика
СП: На строительство ЦКАД придется выделить еще 20 млрд рублейРосбалт 07:16
Из-за нарушения сроков государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд рублей, отмечает РБК. В том числе 12,3 млрд — допвложения концессионеров из-за увеличения стоимости строительства третьего и четвертого пусковых комплексов (на 5,41 млрд и 6,87 млрд соответственно).
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Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Обновлено в 07:14
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Обновлено в 07:21
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Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
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Авто
Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana
Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Общество
Составлен рейтинг самых бедных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено в 02:50
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив
Проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив, разделяющий остров Тайвань и материковую часть Китая, призван продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов политике свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США, которое приводит агентство.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский отказался говорить с журналистами «России 1» в Турции
Ведущая «России 1» Ольга Скабеева выложила на своей странице в Telegram видеозапись, на которой, по ее словам, корреспонденты канала «встретили в Турции» избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Политика
Рада требует отменить «незаконную паспортизацию» Донбасса
"Для реализации политического блока Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев", - пояснила Геращенко.
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Политика
Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
Обновлено в 09:42
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:46
Здоровье
Уровень доступности и качества диализной помощи обсудили в Поморье
Пока область отстаёт по уровню обеспеченности населения данным методом лечения, но работа по его внедрению будет продолжена: северяне должны иметь такую же доступность данного вида заместительной почечной терапии, как в целом по стране.
Обновлено в 03:14
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Происшествия
В «лесу Винни-Пуха» в Великобритании произошел пожар
Крупный пожар едва не погубил Эшдаунский лес, в котором проживал персонаж английского писателя Алана Милна плюшевый медвежонок Винни-Пух.
Обновлено в 09:24
Футбол
Источник: Рассказов вернется в общую группу «Спартака» летом
Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Николай Рассказов из-за травмы выбыл до конца сезона, футболист будет работать в общей группе на летних сборах команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:02
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест
Санкт-Петербургский городской суд продлил бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну срок заключения под стражей.
Обновлено в 10:09
Политика
Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко
Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19