В Gunvor отказались от комментариев. После выхода из проекта у трейдера останется в России лишь 26% в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга (СП с «Транснефтью» и ООО «Толинг» Андрея Бокарева).

с чего всё началось

Совместное предприятие шведской Lundin Petroleum и трейдера Gunvor - ООО "Петроресурс" - сдало в Роснедра лицензию на освоение Лаганского блока на шельфе Каспия. Как сообщил "Интерфаксу" представитель Минприроды, ведомство получило заявку от "Петроресурса" о сдаче лицензии.

СП Lundin и Gunvor отказалось от Лаганского блока на шельфе Каспия

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