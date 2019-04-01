Финансы
S&P 500 показал самый значительный квартальный рост с 2009 годаПРАЙМ вчера в 04:15
В эту среду для дальнейшего обсуждения в Вашингтон прилетит с визитом вице-премьер Китая Лю Хэ. Американский рынок торговался в положительной зоне. Индекс S&P 500 (+0,7%) по итогам квартала показал самый значительный прирост за период с 2009 г. (+13% в 1к19).
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Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась фото со следами избиения
Певица выложила фото с разбитым лицом в социальных сетях. Кристина Орбакайте поделилась снимком со следами побоев.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Траты россиян на АЗС за год выросли до 715–720 рублей за один раз
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 21:58
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Недвижимость
В России появится программа поддержки частного домостроения
К поддержке индивидуального домостроения планируется привлечь банки, которые разработают подходящие для стимулирования строительства банковские продукты.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич
В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Политика
Тимошенко потеряла все шансы на второй тур
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко официально потеряла все шансы на выход во второй тур выборов президента страны.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Политика
МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Толкалиной пришлось срочно отменить гастроли в связи с семейными обстоятельствами
Актриса объяснила, что вынуждена срочно вернуться в столицу по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 00:50
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Хоккей
Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь
«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика
США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море
Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева
Завтра, 2 апреля, в Перми ждут председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Только при условии, что молодежь проникнется важностью и полезностью для себя пути интеграции, будет увлечена контактами со своими сверстниками в Беларуси и России, если ее героями станут наши общие герои, чьи судьбы неразрывно связаны с единением двух народов, строительство Союзного государства успешно продолжится.
Обновлено вчера в 03:10
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 01:00
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено вчера в 14:38
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Жертвами пожара в Комсомольске-на-Амуре стали четыре человека
В результате пожара в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре погибли четыре человека.
Обновлено вчера в 19:55