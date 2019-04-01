S&P 500 показал самый значительный квартальный рост с 2009 годаПРАЙМ вчера в 04:15

В эту среду для дальнейшего обсуждения в Вашингтон прилетит с визитом вице-премьер Китая Лю Хэ. Американский рынок торговался в положительной зоне. Индекс S&P 500 (+0,7%) по итогам квартала показал самый значительный прирост за период с 2009 г. (+13% в 1к19).

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