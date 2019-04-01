Экономика
S&P 500 показал самый значительный квартальный рост с 2009 годаПРАЙМ вчера в 04:15
В эту среду для дальнейшего обсуждения в Вашингтон прилетит с визитом вице-премьер Китая Лю Хэ. Американский рынок торговался в положительной зоне. Индекс S&P 500 (+0,7%) по итогам квартала показал самый значительный прирост за период с 2009 г. (+13% в 1к19).
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Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Общество
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».
Обновлено в 06:15
Происшествия
В новгородской школе распылили газовый баллончик
Обновлено в 06:05
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 06:08
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой
55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
Обновлено в 04:16
Спорт
Фигурист Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира
Обновлено в 04:53
Политика
В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.
Обновлено в 05:44
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Владелец «Северстали» договорился о покупке доли гипермаркетов «Лента»
Напомним, ранее сообщалось, что инвестиционная компания Алексея Мордашова "Севергрупп" может приобрести крупнейшую долю в сети гипермаркетов "Лента".
Обновлено вчера в 17:45
Авто
Стартовало производство экономичного Lada Largus
Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Космос
Станцию космической связи в Крыму планируют восстановить к 2020 году
Станцию дальней космической связи в Евпатории планируют восстановить к 2020 году.
Обновлено в 06:09
Экономика
ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Единоборства
В сентябре может провести бой Хабиб Нурмагомедов
О планах провести бой в сентябре рассказал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено в 05:40
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Днем ранее, 1 апреля, Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру обсуждения.
Обновлено в 05:45
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Госдума разрешает охотиться из лука
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Политика
Во второй тур выборов на Украине прошли Зеленский и Порошенко
Напомним, второй тур выборов пройдет 21 апреля.
Обновлено в 02:00
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку
Глава администрации Курска Николай Овчаров на заседании депутатов городского собрания во вторник попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 04:35
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Наука
Обнаружен новый способ защиты от комаров с помощью музыки
Учёные заявили, что музыка в жанре дабстеп помогает защититься от комаров.
Обновлено вчера в 11:35