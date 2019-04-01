Экономика

S&P 500 показал самый значительный квартальный рост с 2009 годаПРАЙМ вчера в 04:15

В эту среду для дальнейшего обсуждения в Вашингтон прилетит с визитом вице-премьер Китая Лю Хэ. Американский рынок торговался в положительной зоне. Индекс S&P 500 (+0,7%) по итогам квартала показал самый значительный прирост за период с 2009 г. (+13% в 1к19).
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Фондовые индексы США выросли в понедельник на статданных из КНР

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Dow Jones закрылся выше 26000 пунктов, показав лучший с середины февраля рост

ПРАЙМвчера в 17:03

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Росбалтвчера в 10:25

В центре внимания будут данные по рынку труда в США

Finam.Ruвчера в 11:20
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Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

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Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Общество

В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей

Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».
Обновлено в 06:15
Происшествия

В новгородской школе распылили газовый баллончик

Обновлено в 06:05
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено вчера в 16:35
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 06:08
Политика

Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Футбол

Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»

Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой

55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
Обновлено в 04:16
Спорт

Фигурист Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира

Обновлено в 04:53
Политика

В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.
Обновлено в 05:44
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Владелец «Северстали» договорился о покупке доли гипермаркетов «Лента»

Напомним, ранее сообщалось, что инвестиционная компания Алексея Мордашова "Севергрупп" может приобрести крупнейшую долю в сети гипермаркетов "Лента".
Обновлено вчера в 17:45
Авто

Стартовало производство экономичного Lada Largus

Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Обновлено в 03:27
Космос

Станцию космической связи в Крыму планируют восстановить к 2020 году

Станцию дальней космической связи в Евпатории планируют восстановить к 2020 году.
Обновлено в 06:09
Экономика

ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение

"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Единоборства

В сентябре может провести бой Хабиб Нурмагомедов

О планах провести бой в сентябре рассказал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Днем ранее, 1 апреля, Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру обсуждения.
Обновлено в 05:45
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Госдума разрешает охотиться из лука

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Политика

Во второй тур выборов на Украине прошли Зеленский и Порошенко

Напомним, второй тур выборов пройдет 21 апреля.
Обновлено в 02:00
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку

Глава администрации Курска Николай Овчаров на заседании депутатов городского собрания во вторник попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 04:35
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Наука

Обнаружен новый способ защиты от комаров с помощью музыки

Учёные заявили, что музыка в жанре дабстеп помогает защититься от комаров.
Обновлено вчера в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
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