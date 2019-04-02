Экономика
S&P 500 показал самый значительный квартальный рост с 2009 годаПРАЙМ вчера в 04:15
В эту среду для дальнейшего обсуждения в Вашингтон прилетит с визитом вице-премьер Китая Лю Хэ. Американский рынок торговался в положительной зоне. Индекс S&P 500 (+0,7%) по итогам квартала показал самый значительный прирост за период с 2009 г. (+13% в 1к19).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
Гаджеты
Складной смартфон Lenovo сгибается не посередине
При складывании смартфона, который сгибается не посередине, появляется дополнительный экран.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Авдотья Смирнова объяснила резкий рост заболеваемости аутизмом
Напомним, пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о том, что за последние несколько лет в России более чем в два раза выросло число людей с аутизмом.
Обновлено в 06:50
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
США отменили поставки Турции F-35 из-за С-400
Американские власти перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с F-35 из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Саркофаг с двумя мумиями нашли в Египте
Египетские археологи, проводившие раскопки на древнем кладбище в окрестностях города Кесна, обнаружили «антропоидный» саркофаг с двумя мумиями внутри.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Никита Белых попросил отсрочку для выплаты штрафа в 48 миллионов рублей
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого приговорили к восьми годам колонии за взятки, попросил отсрочить исполнение наказания в части выплаты штрафа.
Обновлено в 11:15
Наука
Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака
Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление
Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Ассанж нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено рассказал в интервью журналистам, что находящийся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне основатель WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии.
Обновлено в 13:06
Общество
Собянин открыл дилерский центр «Мерседес» на ЗИЛе
Мэр Москвы посетил территорию бывшего завода ЗИЛ. Сейчас там создается новый микрорайон Москвы.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге
По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они курсанты. Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Экономика
«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data
Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Политика
«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа
Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Политика
Власти Дагестана обвинили Чечню в одностороннем установлении границы
30 марта активисты заявили, что чеченская сторона в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Дагестаном.
Обновлено в 08:01
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Экономика
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 00:15
Космос
Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
Обновлено в 13:22
Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе
В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31