Экономика
S&P 500 показал самый значительный квартальный рост с 2009 годаПРАЙМ вчера в 04:15
В эту среду для дальнейшего обсуждения в Вашингтон прилетит с визитом вице-премьер Китая Лю Хэ. Американский рынок торговался в положительной зоне. Индекс S&P 500 (+0,7%) по итогам квартала показал самый значительный прирост за период с 2009 г. (+13% в 1к19).
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Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Обновлено в 08:49
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Игры
«Королевская битва» Call of Duty получит новую карту
Разработчики Call of Duty: Black Ops 4 представили новую карту для режима «королевской битвы» — Алькатрас.
Обновлено в 05:41
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Общество
Госдума одобрила законопроект об усыновлении детей больными ВИЧ
Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому больным ВИЧ и вирусом гепатита С разрешается усыновлять детей, брать их под опеку, в приёмную или патронатную семью.
Обновлено в 05:19
Политика
Байдена снова обвинили в неподобающем поведении
Ранее о неподобающем поведении члена Демократической партии рассказала бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.
Обновлено в 01:45
Политика
Бойко призвал во втором туре голосовать против Порошенко
Во вторник соратник Бойко, глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что партия не будет поддерживать во втором туре ни действующего президента Петра Порошенко, ни лидера президентской гонки Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:40
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Samsung «научит» голосового помощника Bixby русскому языку
Российский центр искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) южнокорейской корпорации Samsung, открытый в Москве в мае прошлого года, работает над обеспечением поддержки русского языка в голосовом помощнике компании Bixby.
Обновлено в 08:05
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Спорт
Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.
Обновлено в 10:27
Экономика
МВФ не предвидит рецессию мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) не предвидит рецессию мировой экономики в ближайшее время, темпы ее роста в конце нынешнего года и в следующем году несколько ускорятся, но будут неустойчивы.
Обновлено в 10:13
Энергетика
В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»
В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia X71
Обновлено в 08:05
Наука
Квантовый компьютер смоделировал квантовый фазовый переход
Группа Михаила Лукина впервые экспериментально исследовала квантовый фазовый переход в сильно скоррелированной системе.
Обновлено вчера в 11:24
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Происшествия
На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией
По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреля
Руководство клуба пообещало игрокам, что 15 апреля рассчитается перед ними по всем задолженностям.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле
Обновлено в 05:45
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Дмитрий Медведев побывал в пермской поликлинике
Премьер-министру показали, как с новой организацией процесса непрофильная работа участковых врачей перешла в другие подразделения: появились кабинеты выдачи справок и направлений, неотложной помощи.
Обновлено в 10:47
Общество
Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию
Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
Обновлено в 03:16
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26