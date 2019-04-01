Финансы
S&P 500 показал самый значительный квартальный рост с 2009 годаПРАЙМ вчера в 04:15
В эту среду для дальнейшего обсуждения в Вашингтон прилетит с визитом вице-премьер Китая Лю Хэ. Американский рынок торговался в положительной зоне. Индекс S&P 500 (+0,7%) по итогам квартала показал самый значительный прирост за период с 2009 г. (+13% в 1к19).
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Политика
Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины
Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной
В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией
Государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена», сообщает МВД страны.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга
2 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 09:30
Общество
Кириенко: работодатели начали «драться» за медалистов олимпиады «Я профессионал»
Ведущие российские компании начали подбирать себе специалистов среди медалистов студенческой олимпиады "Я профессионал".
Обновлено в 07:59
Происшествия
Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия
В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Семья Началовой не поддержала идею снимать фильм о певице
Семья умершей российской певицы Юлии Началовой не одобрила инициативу снять фильм о ее жизни.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В НАСА прокомментировали испытания Индией противоспутникового оружия
Испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемой программой, создает потенциальный риск для МКС, заявил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено вчера в 14:56
Транспорт
Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро
Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
Обновлено в 06:55
Финансы
Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%
Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.
Обновлено в 09:09
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян «злобными уродцами»
Актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.
Обновлено в 06:48
Технологии
Медведев поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка "Сколково" в Перми.
Обновлено в 08:23
Финансы
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Политика
Госдума разрешила охоту с луком
Обновлено в 06:18
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Общество
Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Кабаном называла Жанну Фриске ее подруга Ольга Орлова
Орлова и Фриске были вместе и во время работы, и в свободное от нее время, а также придумали друг другу забавные клички: Фриске называла свою подругу Орлом, а та звала ее Дольче Кабаной или Кабаном, позаимствовав прозвище в анекдоте.
Обновлено в 04:39
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18