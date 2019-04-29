Экономика

СПГ-терминал «Новатэка» в Мурманской области построят в 2023 годуВечерний Мурманск вчера в 11:10

В рамках проекта предстоит освоить свыше 70 млрд. рублей. Завершить все работы планируется в 2023 году. На выходе через СПГ-терминал в Мурманской области должна будет осуществляться перевалка сжиженного природного газа и газового конденсата в объеме 41,4 млн тонн.
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Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области

Известиявчера в 08:06

Медведев подписал распоряжение о создании мурманского СПГ-терминала

Би-портвчера в 10:30

СПГ-терминал «Новатэка» в Мурманской области построят в 2023 году

Вечерний Мурмансквчера в 11:10

«Новатэк» запустит перевалочный СПГ-комплекс в Мурманске в 2022 г

ПРАЙМвчера в 16:17

Медведев утвердил план строительства СПГ-терминала «Новатэка» в Мурманской области

Rambler News Serviceвчера в 07:51

Медведев утвердил проект строительства морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области

РЖД-Партнервчера в 09:21

Перегрузочный комплекс СПГ в Мурманской области обойдется в 70 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 07:44
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Армия и оружие

В Чехии воевавшему за ДНР десантнику грозит пожизненный срок

По чешским законам Эшту грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Авто

Chevrolet впервые представил среднемоторный Corvette на видео

Короткий 30-секундный ролик показывает классические Chevrolet Corvette разных лет и закамуфлированную машину нового поколения (C8), едущую по знаменитой Нюрбургрингской трассе.
Обновлено в 03:23
Политика

Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Сын российского миллиардера Саркисова впал в кому после передозировки

Сын российского миллиардера, совладельца "РЕСО-Гарантии", Сергея Саркисова был срочно госпитализирован после передозировки неизвестными препаратами в одном из ночных клубов столицы.
Обновлено в 05:23
Общество

В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси

По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Экономика

Антипинский НПЗ планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова) уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, следует из материалов единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Экономика

UC Rusal сменила руководителя американского подразделения

UC Rusal назначила руководителем своего американского подразделения бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Первая ночная репетиция Парада Победы завершилась в Москве

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в столице.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

На украинской АЭС произошел пожар

На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.
Обновлено вчера в 20:08
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Экономика

В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

Обновлено вчера в 17:44
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:34
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Алсу впервые вышла в свет после скандала

Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
Обновлено в 03:04
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed

В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал правду о болезни Губина

Обновлено в 05:10
Авто

Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Экономика

Чистая прибыль «Магнита» в первом квартале снизилась на 52%

Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в первом квартале 2019 года сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:30
Экономика

Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников

Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Происшествия

В ДТП с автобусом сильно пострадал водитель

Сильно пострадал водитель автобуса.
Обновлено в 04:45
Экономика

В Центробанке объяснили дороговизну товаров в магазинах

Россияне увидели рост цен на товары в магазинах из-за неправильного восприятия понятия «инфляция».
Обновлено вчера в 23:37
Космос

Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля

«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
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Мурманская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, расположена на северо-западе России, образована 28 мая 1938 года. На юге граничит с Карелией, на западе - с Финляндией, на северо-западе - с Норвегией.
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