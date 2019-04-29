Экономика
СПГ-терминал «Новатэка» в Мурманской области построят в 2023 годуВечерний Мурманск вчера в 11:10
В рамках проекта предстоит освоить свыше 70 млрд. рублей. Завершить все работы планируется в 2023 году. На выходе через СПГ-терминал в Мурманской области должна будет осуществляться перевалка сжиженного природного газа и газового конденсата в объеме 41,4 млн тонн.
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Медведев утвердил план строительства СПГ-терминала «Новатэка» в Мурманской области
Rambler News Serviceвчера в 07:51
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