Политика

СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестовКоммерсантъ 13:12

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
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