Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестовКоммерсантъ 13:12
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено в 07:20
Происшествия
У больницы, где лежит Навальный, начались задержания
Корреспондент «Дождя» сообщил о том, что полиция не позволяла сторонникам Навального близко подходить к больнице.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа
Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на матч против «Оренбурга»
Обновлено в 05:53
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы во Франции
В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
Обновлено в 17:58
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено 26 июля в 18:03
Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Помпео заявил, что Тегеран отказал ему в визите в Иран
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что предлагал руководству Ирана отправиться в эту страну для переговоров, а также выступить по местному телевидению, однако это предложение было встречено отказом со стороны Тегерана.
Обновлено в 18:55
Общество
МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку
Издание отмечает, что инструкция в первую очередь разъясняет процедуру проведения проверочной закупки.
Обновлено в 17:50
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на должность директора национальной разведки США.
Обновлено в 18:16
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче
Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено 25 июля в 11:56
Здоровье
На водозаборах Благовещенска в воду добавляют дополнительный хлор
В целях профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска идет дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.
Обновлено в 05:58
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В автоаварии в Крыму погиб ребенок и еще четверо детей пострадали
Один ребенок погиб, четыре ребенка пострадали во время ДТП на востоке Крыма.
Обновлено в 16:55
Интернет
Маск оснастит Tesla приложениями YouTube и Netflix
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив
Эсминец британского королевского Военно-морского флота HMS Duncan вошел в Персидский залив, где будет вместе с фрегатом HMS Montrose обеспечивать безопасный проход судов под британским флагом через Ормузский пролив.
Обновлено в 13:54
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Футбол
Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в «Спартаке»
Обновлено в 00:42
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество
Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.
Обновлено в 15:58