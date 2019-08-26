Политика
СПЧ предложит Путину вариант амнистии к 75-летию ПобедыКоммерсантъ вчера в 20:38
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
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с чего всё началось
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.РИА Новостивчера в 20:11
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