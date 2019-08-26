Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.

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Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

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