Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в МосквеРБК 04:48
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава СПЧ Михаил Федотов.
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