Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,13 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 63,13 рубля.

Происшествия На митинге в Москве задержали больше тысячи человек По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле.

Футбол Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице. Видео Форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный.

Космос Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.

Наука Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.

Общество У тысячи сахалинских пенсионеров есть код Сегодня на островах принято 1 тысяча 192 заявления пенсионеров о их согласии на предоставление консультаций по телефону с использованием технологии "кодовое слово".

Гаджеты Глава Redmi намекнул на скорый выпуск Redmi Note 8 У Xiaomi в августе выйдет флагманский смартфон Mi Mix 3s с модемом 5G, а Redmi, судя по всему, уже планирует выпуск Redmi Note 8. На это указывает сообщение главы бренда Лю Вейбинга (Lu Weibing), опубликованное в социальной сети Weibo.

Происшествия В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Происшествия Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.

Происшествия Жертвами непогоды в Италии стали три человека Три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию после длительного периода жары с аномально высокими температурами.

Политика В России запретили передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ В России запретили передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Общество Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.