Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия ПобедыРИА Новости вчера в 20:11

Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
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с чего всё началось

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
РИА Новостивчера в 20:11

Подробнее о событии

Президентский Совет по правам человека подготовил два варианта проекта новой амнистии

Эхо Москвывчера в 21:03

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Взгляд.рувчера в 20:53

Главные новости к утру 26 августа

Коммерсантъ00:00

Глава СПЧ сообщил, что готовит для Путина варианты амнистии

Народные новостивчера в 22:05

В СПЧ готовят предложения по амнистии в связи с 75-летием Победы

REGNUMвчера в 21:07

Путину отказались предлагать административную амнистию

Lenta.ru00:16

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

РИА Новостивчера в 20:11
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Общество

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

Обновлено вчера в 12:34
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NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление

Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.
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Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
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Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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Обновлено 24 августа в 16:01
Авто

Новый Mercedes-AMG G63 объявлен самым желанным внедорожником в мире

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Обновлено вчера в 20:30
Политика

Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными

Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Норвегия проведет проверку Севморпути

Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье

Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
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Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено 24 августа в 08:32
Политика

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года.
Обновлено 23 августа в 19:31
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Футбол

Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
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Политика

Китай выступает против эскалации торговой войны, готов к диалогу с США

Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.
Обновлено вчера в 23:59
Финансы

Цветные металлы дешевеют на разочаровывающих мировых экономических сводках

Стоимость олова на LME просела до $15850 за т. На утренних торгах в Шанхае 23 августа цветные металлы снова вошли в фазу консолидации с практически общим ценовым откатом.
Обновлено 23 августа в 03:52
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Авто

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Эксперты сайта «Автоновости дня» назвали лучшие машины данного типа, которые отлично демонстрируют себя на пересеченной местности.
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Политика

В Литве предсказали «ядерную гибель»

Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.
Обновлено вчера в 22:33
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В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

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Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
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Культура

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Власти Челябинска огласили полную афишу Дня города, который пройдет 7 сентября.
Обновлено в 00:22
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Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

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Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе

После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
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Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Пекин очень внимательно следит за событиями в Гонконге, проводя показательные учения полиции по разгону уличных шествий в соседнем с Гонконгом Шеньчжэне.
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В Ленобласти начал вещать новый телеканал

В Ленинградской области сегондня, 26 августа, в эфир вышел новый телеканал ЛенТВ24.
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