Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия ПобедыРИА Новости вчера в 20:11
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
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с чего всё началось
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.РИА Новостивчера в 20:11
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Президентский Совет по правам человека подготовил два варианта проекта новой амнистии
Эхо Москвывчера в 21:03
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Обновлено вчера в 20:29
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Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
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Обновлено 24 августа в 08:32
Политика
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Обновлено вчера в 14:17
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Обновлено вчера в 23:59
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