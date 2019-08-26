Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия ПобедыРИА Новости вчера в 20:11
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с чего всё началось
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.РИА Новостивчера в 20:11
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Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Протестующие ранили 15 полицейских в Гонконге
Травмы различной степени тяжести получили 15 полицейских в результате столкновений с демонстрантами в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье
Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Сотрудник полиции сбежал со службы с оружием в Якутске
В Якутске ведется розыск сержанта транспортной полиции. Он сбежал прямо со службы с оружием.
Обновлено в 01:30
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Самые грозные в Европе: в США оценили появление Су-30СМ у Беларуси
Обновлено вчера в 05:31
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Авто
В Австралии построили мотоцикл с мотором V8
Новинка оснащена титановой выхлопной системой Akrapovic, регулируемой подвеской Ohlins, а в качестве тормозной системы на мотоцикл установили тормоза от Brembo.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено 24 августа в 07:30
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Экономика
Минпромторг проводит санкцопрос
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Политика
Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму
Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на сентябрьских выборах в столичный парламент.
Обновлено 23 августа в 04:16
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Общество
В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак
В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
В Японии запустят проект «Владивосток +»
В Японии планируют запустить проект, где жителям расскажут о главных достопримечательностях Приморья.
Обновлено в 00:03
Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Не готовы к паводку: прокуратура Хабаровского края пригрозила властям
Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения бюджетного законодательства при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 02:31