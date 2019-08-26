Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия ПобедыРИА Новости вчера в 20:11

Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
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СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.
РИА Новостивчера в 20:11

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