Футбол
СПАЛ разгромил «Кьево» на выездеСпорт-Экспресс 13:55
В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0. Эта победа позволила СПАЛ подняться с 13-го места в серии А на десятое, а "Кьево" остается последним.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Обновлено в 09:14
Футбол
Ростральные колонны зажгли в честь чемпионства «Зенита»
Обновлено в 14:50
Футбол
Дзюба впервые выиграл чемпионат России
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Кристал Пэлас» отправил «Кардифф Сити» в Чемпионшип
Команда Роя Ходжсона в Уэльсе обыграла "Кардифф Сити" со счётом 3:2 благодаря голам Заха, Бучуайи и Таунсенда.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации
Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
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Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:50
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Политика
В Раде считают 19 мая неуместной датой для инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины, руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что проведение церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая будет неуместным.
Обновлено в 14:10
Футбол
Почеттино: «Что бы ни случилось дальше, я горжусь „Тоттенхэмом“»
Что бы ни случилось, я чувствую гордость.
Обновлено в 11:44
Политика
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Наука
Робот-динозавр показал, как первые птицы научились летать
Учёные создали робота, внешность и движения которого повторяют динозавра каудиптерикса, предка современных птиц.
Обновлено в 09:51
Общество
На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку
В этом году повышенный интерес вызвала огромная турка для варки кофе - джезва высотой 2,2 метра и емкостью 800 литров, изготовленная симферопольскими мастерами.
Обновлено в 14:53
Общество
В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Московские каникулы: жена Овечкина вернулась в Россию, чтобы спеть в караоке
Пока многие отечественные знаменитости отдыхают в теплых странах, жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская прилетела в Россию, чтобы провести время с семьей.
Обновлено в 12:04
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму
«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Авто
Обновлены Renault Master и Renault Trafic
Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.
Обновлено в 09:48
Происшествия
После ударов израильских ВВС по Газе погибли беременная женщина и ребенок
По данным Минздрава прибрежного анклава, жертвами ударов стали 37-летняя беременная женщина и ее годовалая дочь.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Секс под градусом. Почему не стоит делать это «на пьяную голову»?
Как отмечает кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе, стимулирующей дозой для романтического настроя является 100–150 мл хорошего вина.
Обновлено в 10:45
Здоровье
Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов
Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.
Обновлено в 09:53
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»
В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Бремене на стадионе «Везерштадион».
Обновлено в 14:58