Футбол

СПАЛ победил «Рому» в домашнем матчеСпорт-Экспресс 14:59

СПАЛ — Рома
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
Франческо Викари
5′
Мохамед Фарес
22′
40′
Стивен Нзонзи
46′
Эдин Джеко
46′
Стефан Эль-Шаарави
Диего Перотти
46′
Джастин Клюйверт
Николо Дзаньоло
Тиаго Чонек
52′
53′
Диего Перотти
Мохамед Фарес
54′
57′
Жуан Жезус
Андреа Петанья
60′
63′
Диего Перотти
Симоне Миссироли
64′
69′
Бриан Кристанте
Мануэль Ладзари
Васко Реджини
77′
80′
Рик Карсдорп
Давид Сантон
Ясмин Куртич
Паскал Скьяттарелла
80′
Алессандро Мурджиа
Лоренцо Шимич
84′
СПАЛ обыграл "Рому" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии (2:1). Голом в составе римлян отметился форвард Диего Перотти, у хозяев поля отличились хавбек Мохамед Фарес и нападающий Андреа Петанья. СПАЛ набрал 26 очков и полнялся на 15-е место в турнирной таблице.
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