СПАЛ отсрочил чемпионство «Ювентуса» в Серии АRT на русском 11:06

Футбольный клуб СПАЛ одержал победу над туринским "Ювентусом" в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Ферраре, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Победу СПАЛ принесли голы Кевина Бонифаци и Серджо Флоккари. В составе бьянконери отличился Мойзе Кин.

СПАЛ отсрочил чемпионство «Ювентуса» в Серии А

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