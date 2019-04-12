Футбол

СПАЛ отсрочил чемпионство «Ювентуса» в Серии АRT на русском 11:06

СПАЛ — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
Мануэль Ладзари
28′
30′
Мойсе Кин
38′
Хуан Гильермо Куадрадо
45′+1′
Жоау Канселу
Кевин Бонифаци
49′
61′
Григорис Кастанос
Ханс Николусси-Кавилья
69′
Мойсе Кин
Стефи Мавидиди
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
70′
Серджо Флоккари
74′
Серджо Флоккари
75′
81′
Андреа Бардзальи
Федерико Бернардески
Мохамед Фарес
83′
Серджо Флоккари
Васко Реджини
84′
Симоне Миссироли
87′
Андреа Петанья
Мирко Антенуччи
88′
Франческо Викари
90′+3′
Футбольный клуб СПАЛ одержал победу над туринским "Ювентусом" в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Ферраре, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Победу СПАЛ принесли голы Кевина Бонифаци и Серджо Флоккари. В составе бьянконери отличился Мойзе Кин.
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